В снежной пелене в США столкнулась более 100 машин, десятки людей госпитализировали

Более сотни машин попали в ДТП на трассе в американском штате Висконсин из-за плохой видимости. Массовая авария унесла жизнь одного человека, более 70 обратились за медицинской помощью.

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ДТП произошло днём 24 февраля на шоссе I-41 недалеко от города Нина, сообщает WeAreGreenBay.com. По словам представителей полиции, причиной произошедшего стала снежная пелена. Она снизила видимость и спровоцировала «цепную реакцию» из ДТП.

Всего в «замес» попало 131 транспортное средство. Один человек погиб, в больницу доставлен 71 пострадавший. Из них 66 человек отпустили после оказания помощи, а пятерых госпитализировали.