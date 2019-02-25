Миллер представил «Зениту» новых руководителей. Фурсенко и Дюкову на прощание отдали пас

фото (ФК

Игрокам и тренерскому штабу футбольного клуба «Зенит» представили новых руководителей – и. о. председателя совета директоров Елену Илюхину, а также президента и генерального директора Александра Медведева. В то же время попрощались Александр Дюков, возглавивший РФС, и Сергей Фурсенко, перешедший на пост вице-президента АО «Газпромбанк».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер охарактеризовал Елену Илюхину как «очень известного в Петербурге человека» и отметил, что именно она руководила строительством «Лахта Центра». Медведев получил характеристику человека, «который прекрасно знаком спортивной России и спортивному Петербургу». Его главным достижением руководитель газовой монополии назвал участие в создании Континентальной хоккейной лиги, «которая является примером для многих спортивных организаций».

В то же время Миллер высоко оценил работу на посту президента клуба Сергея Фурсенко.

«Сергей Александрович отдавал «Зениту» всю душу. Именно под его руководством «Зенит» впервые стал чемпионом в российской истории и завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. И в целом в ходе именно этого периода «Зенит» перешел на качественно новый уровень, который мы с вами продолжаем развивать», – заявил Миллер.

После окончания официальной части мероприятия Дюков и Фурсенко передали новым руководителям «Зенита» символический пас.

Александр Медведев ранее занимал должность заместителя председателя правления ПАО «Газпром».