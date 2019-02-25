Не автоподставщиками едиными: «АльфаСтрахование» заявило о росте числа мошенников в необычных областях

Департамент экономической безопасности «АльфаСтрахования» отчитался в том, что направил в 2018 году в правоохранительные органы 1070 заявлений о возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества или попыток незаконного обогащения за счет компании. Это на 4,1% больше, чем годом ранее.

В компании 25 февраля рассказали, что резко возросло количество заявлений, поданных в правоохранительные органы по делам о мошенничествах (ст. 159 и 159.5 УК РФ), а также связанных с фальсификациями документов (ст. 303 и 327 УК РФ).

«В страховании по-прежнему высока доля мошенничества в сегменте авто, однако увеличилось количество выявленных мошенничеств, связанных со страхованием грузов, грузоперевозок, лизинга, – говорит Павел Рябов, заместитель директора департамента экономической безопасности АО «АльфаСтрахование».