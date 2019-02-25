Фура развернула легковушку на вантовом мосту. На КАД пробка

Многокилометровую пробку на КАД спровоцировало ДТП с грузовиком и легковушкой.

Как сообщает телеграм-канал «Мегаполис» со ссылкой на очевидца, на внутреннем кольце на вантовом мосту через Неву столкнулись фура и легковой автомобиль. Последний от удара развернуло поперёк проезжей части. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм, но две полосы из четырёх оказались перекрыты.

На этот участок приходится высокая транспортная нагрузка, и пробки образуются буквально по любому поводу. Сервис «Яндекса» зафиксировал пробку в 14 часов и снова сообщил о ней в 15:09: «КАД, внутренняя сторона, Большой Обуховский мост (вантовый), от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Длина пробки – 6,1 км».

На севере КАД, где «Газели» не смогли объехать брошенное такси, затор уже рассосался.