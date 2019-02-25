Европейский союз выступил против военного вмешательства в дела Венесуэлы

ЕС готов ввести новые санкции в отношении режима Николаса Мадуро, однако речь об интервенции не идет.

«Позиция ЕС понятна – необходимо избежать любого военного вмешательства», – цитирует 25 февраля представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майю Косьянчич издание Le Figaro.

Однако, как сообщают СМИ, США готовы к более жестким мерам. Ранее помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона сфотографировали с блокнотом, где написано «пять тысяч солдат в Колумбию». Российский МИД также настаивает на том, что подготовленная США резолюция по Венесуэле может скрывать планы по военному вмешательству во внутренние дела латиноамериканской республики.

При этом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает нежелательным вмешательство иностранных государств в дела латиноамериканской республики, но не исключает отправки американских военных.