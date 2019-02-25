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Общество
25.02.2019 15:13
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Европейский союз выступил против военного вмешательства в дела Венесуэлы

 

ЕС готов ввести новые санкции в отношении режима Николаса Мадуро, однако речь об интервенции не идет.

«Позиция ЕС понятна – необходимо избежать любого военного вмешательства», – цитирует  25 февраля представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майю Косьянчич издание Le Figaro.

Однако, как сообщают СМИ, США готовы к более жестким мерам. Ранее помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона сфотографировали с блокнотом, где написано «пять тысяч солдат в Колумбию». Российский МИД также настаивает на том, что подготовленная США резолюция по Венесуэле может скрывать планы по военному вмешательству во внутренние дела латиноамериканской республики.

При этом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает нежелательным вмешательство иностранных государств в дела латиноамериканской республики, но не исключает отправки американских военных.

Справка:

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как Гуайдо объявил себя президентом. Его поддержали США, ряд стран Латинской Америки, о готовности признать Гуайдо заявил и ряд европейских стран. Россия, Турция, Куба выразили поддержку Мадуро. Армия Венесуэлы также остается верной действующему президенту.

Помимо политического кризиса,​ в Венесуэле тяжелая экономическая ситуация. Страна находится под американскими санкциями, а также в изоляции, почти не имея контактов со многими латиноамериканскими соседями. По данным МВФ, в 2018 году ВВП страны сократился на 18%. Кроме того, в стране гиперинфляция, дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.

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