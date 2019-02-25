Минпромторг возвращается к программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Средняя зарплата в российском автопроме – 41 тысяча рублей. При этом автопром – это «чемпион» по росту среди всех отраслей, показавший 16-процентный рост. О ситуации в промышленности глава Минпромторга России Денис Мантуров отчитался перед президентом Владимиром Путиным, сообщается 25 февраля на сайте Кремля.

Министерство промышленности и торговли, в частности, возвращается к адресным программам поддержки спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

«Мы с 1 марта в этом году продолжаем запускать хорошо зарекомендовавшую себя программу: социальные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», – сказал Мантуров.

Говоря о работе госпрограмм, министр упомянул Дальний Восток: «Если брать прошлый год с точки зрения мер государственной поддержки, у нас хорошо сработали социальные программы, которые по вашему поручению мы расширили на Дальний Восток с точки зрения повышения скидки по льготному автокредитованию, до 25 процентов от стоимости. Чтобы постепенно наши автомобили замещали подержанные автомобили с правым рулём, которые сегодня продолжают ещё импортироваться на территорию Дальнего Востока».

В целом, по словам Мантурова, рост автомобильного производства в России в 2018 году составил 14%, «то есть даже выше, чем вырос сам рынок, рынок вырос на 12 процентов», при этом безусловным лидером остаётся «Лада». «Впервые за прошлый год вышли из рецессии, и общий рынок подрос – почти 1,9 миллиона автомобилей, и 1 миллион 752 автомобиля произведено нашими предприятиями», – уточнил он.

Отвечая на вопрос Путина, составляет ли средняя зарплата в отрасли 41 тысячу рублей, Мантуров сказал: «Если брать автопром, то она выше, чем по обработке в целом. Если у нас средняя – 38 тысяч, то в автопроме выше».