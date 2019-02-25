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25.02.2019 15:24
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В Китае начали бороться с мусором по-русски. Среди призёров «Чистых игр» - Брюс Ли и команда китайских пенсионеров

В Китае прошли первые «Чистые игры» – командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов, идея которых принадлежит петербургским активистам.

Игры состоялись на острове Хайнань в городском округе Санья. В них приняли участие более 100 человек: местные жители, туристы и временно проживающие иностранцы. За день было собрано около двух тонн мусора, половина отходов была направлена на переработку.

В Китае начали бороться с мусором по-русски. Среди призёров «Чистых игр» - Брюс Ли и команда китайских пенсионеров

Приз за лучшую находку получил маленький мальчик по имени Брюс Ли, он нашёл старый каяк. Специальный приз получил канадец, который организовал на побережье перформанс: Крейг, расталкивая мусор, помогал киту вернуться в океан. Первое место заняла команда, в которой были сотрудники из компаний-спонсоров. Второе место заняла русскоязычная интернациональная команда девушек из России, Украины и Казахстана, которые давно живут в Китае. Неожиданно для самих участников третье место заняла команда китайских пенсионеров.

В Китае начали бороться с мусором по-русски. Среди призёров «Чистых игр» - Брюс Ли и команда китайских пенсионеров

Мероприятие состоялось при поддержке ассоциации по сохранению океана Blue Ribbons, местной экодеревни и первой в Китае профессиональной женщины-сёрфера Дарси Лью. Помочь в проведении «Чистых игр» ездили основатель проекта Дмитрий Иоффе и координатор проекта в регионах Дмитрий Селин.

«Я окончательно осознал, что мы проводим игру в Китае, когда местная жительница сделала из бамбука огромные китайские палочки, чтобы собрать весь мусор, который лежал далеко в колючих кустах», – поделился своими впечатлениями Дмитрий Иоффе.

В Китае начали бороться с мусором по-русски. Среди призёров «Чистых игр» - Брюс Ли и команда китайских пенсионеров

«Чистые игры» для китайцев стали открытием, а китайские организаторы высоко оценили методику игр.

«О «Чистых играх» я услышала от Дарси Лью, она известный в Китае борец за охрану океана. Долго думать не пришлось, когда узнала, что оригинальная идея принадлежит моим соотечественникам. Мне очень понравился формат мероприятия. Гораздо интересней и азартней, чем просто ходить по пляжу и собирать мусор, а главное, быстрее и эффективнее. Благодаря игровым элементам к важному и нужному делу можно подключать детей. Это очень здорово для экологического просвещения и воспитания, с чем в Китае дела обстоят не очень хорошо», – рассказала жительница Поднебесной Мария Хуан, уроженка Хабаровска.

Проблема мусора на острове Хайнань особо остро стоит на побережьях. В местах, где отдыхает много туристов, местные власти активно убирают мусор. Однако большинство отходов приплывает из моря, и с каждым годом ситуация только ухудшается. По словам Дарси Лью, благодаря нестандартному подходу к уборке мусора в будущем к таким играм можно будет привлечь значительно больше неравнодушных людей, что поможет несколько улучшить ситуацию.

Справка:

«Чистые игры» – общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами и подарками, где участники решают экологические загадки, делают фоточекины, ищут артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Впервые идея увлекательного квеста была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. В 2015 году «Чистые игры» вышли на всероссийский уровень, а в 2018-м - на международный. Квесты прошли в Индии, Нигерии, Вьетнаме и других странах.

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