В Китае начали бороться с мусором по-русски. Среди призёров «Чистых игр» - Брюс Ли и команда китайских пенсионеров

В Китае прошли первые «Чистые игры» – командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов, идея которых принадлежит петербургским активистам.

Игры состоялись на острове Хайнань в городском округе Санья. В них приняли участие более 100 человек: местные жители, туристы и временно проживающие иностранцы. За день было собрано около двух тонн мусора, половина отходов была направлена на переработку.

Приз за лучшую находку получил маленький мальчик по имени Брюс Ли, он нашёл старый каяк. Специальный приз получил канадец, который организовал на побережье перформанс: Крейг, расталкивая мусор, помогал киту вернуться в океан. Первое место заняла команда, в которой были сотрудники из компаний-спонсоров. Второе место заняла русскоязычная интернациональная команда девушек из России, Украины и Казахстана, которые давно живут в Китае. Неожиданно для самих участников третье место заняла команда китайских пенсионеров.

Мероприятие состоялось при поддержке ассоциации по сохранению океана Blue Ribbons, местной экодеревни и первой в Китае профессиональной женщины-сёрфера Дарси Лью. Помочь в проведении «Чистых игр» ездили основатель проекта Дмитрий Иоффе и координатор проекта в регионах Дмитрий Селин.

«Я окончательно осознал, что мы проводим игру в Китае, когда местная жительница сделала из бамбука огромные китайские палочки, чтобы собрать весь мусор, который лежал далеко в колючих кустах», – поделился своими впечатлениями Дмитрий Иоффе.

«Чистые игры» для китайцев стали открытием, а китайские организаторы высоко оценили методику игр.

«О «Чистых играх» я услышала от Дарси Лью, она известный в Китае борец за охрану океана. Долго думать не пришлось, когда узнала, что оригинальная идея принадлежит моим соотечественникам. Мне очень понравился формат мероприятия. Гораздо интересней и азартней, чем просто ходить по пляжу и собирать мусор, а главное, быстрее и эффективнее. Благодаря игровым элементам к важному и нужному делу можно подключать детей. Это очень здорово для экологического просвещения и воспитания, с чем в Китае дела обстоят не очень хорошо», – рассказала жительница Поднебесной Мария Хуан, уроженка Хабаровска.

Проблема мусора на острове Хайнань особо остро стоит на побережьях. В местах, где отдыхает много туристов, местные власти активно убирают мусор. Однако большинство отходов приплывает из моря, и с каждым годом ситуация только ухудшается. По словам Дарси Лью, благодаря нестандартному подходу к уборке мусора в будущем к таким играм можно будет привлечь значительно больше неравнодушных людей, что поможет несколько улучшить ситуацию.