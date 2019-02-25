"Можно было бы быстрее". Путин попенял Минпромторгу на недостаточное развитие рынка газомоторного топлива

Развитие рынка газомоторного топлива в России могло бы осуществляться быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, сообщает 25 февраля пресс-служба Кремля.

На встрече руководитель Минпромторга проинформировал главу государства об основных показателях развития реального сектора экономики за 2018 год, отдельно обсуждалась ситуация в автомобильной промышленности.

"Также развивается газомоторка. Те задачи, которые вы нам ставили. Мы ежегодно наращиваем объёмы поддержки", – сообщил Мантуров. "Можно было бы быстрее", – заявил в свою очередь президент.

Как пояснил министр, ведомство совместно с "Газпромом" действует по мере развития газовой инфраструктуры по заправочным станциям. По его словам, в ряде регионов отмечается большая активность в плане муниципальных закупок; кроме того, коммерческий транспорт сейчас тоже активно переходит на газомоторное топливо.

"Это и выгоднее, и экономичнее, если брать жизненный цикл в целом", – заверил Мантуров.