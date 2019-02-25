Президент Финляндии ложится на операцию

Главе Финляндии Саули Ниинистё 27 февраля проведут операцию на бедре, сообщили 25 февраля в канцелярии президента.

Как уточняется в сообщении, хирургическое вмешательство не помешает финскому лидеру выполнять свои обязанности, однако врачи рекомендуют воздержаться от авиаперелётов в течение месяца.

О предстоящей операции Ниинистё сам рассказал ранее, после хоккейного матча в поддержку экологии в Хельсинки, в котором он принял участие вместе с легендой сборной России Вячеславом Фетисовым.