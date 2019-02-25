18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 65.26р
74.09р
16:43 25.02.2019
Расширенный поиск

Происшествия
25.02.2019 14:54
Печать

«Буду искать пострадавших и помогу. Хотят они того или нет». Близкие Касымова обещают не оставлять жертв BMW X6

Близкие Мурада Касымова, обвиняемого в смертельной аварии на Невском проспекте в Петербурге, собираются оказать посильную помощь сбитым его «БМВ». О готовности навестить троих пострадавших в больнице они заявили в суде 25 февраля.

Как рассказал «Фонтанке» мужчина, представившийся двоюродным братом Касымова (он не пожелал назвать свое имя), ни с кем из попавших под колёса лично они ещё не связывались, но намерены сделать это в ближайшее время.

«Я сам лично буду искать пострадавших. Буду ходить по больницам и помогу, хотят они того или нет», – пообещал элегантно одетый молодой человек. По его словам, до них уже дошли слухи, будто кто-то от имени семьи уже приходил в палаты со странными предложениями.

«Предлагали якобы взятку, но это были не мы. Мы тоже хотим помочь, возможно деньгами, но это будет не взятка», – уверяет он.

Про обстоятельства аварии и предшествующей ночи не распространяется. Брата описал без вредных привычек: спортсмен, не пьёт, не курит, а «шарики», по его словам, ведь не запрещены. Но их, как говорит, мог перенести плохо — в молодости перенёс тяжёлое заболевание. Судья на подробностях медосвидетельствования не останавливалась, зачитав только про следы опьянения.

Мурад Касымов родился в Азербайджане, живёт с многочисленной роднёй на улице Джона Рида. Его задержали в ночь на 24 февраля после того, как его «БМВ» вылетел на пешеходное пространство на Невском проспекте и пролетел 120 метров, сбивая двери кафе и пешеходов. Двое погибли, трое в больнице, один из них в тяжёлом состоянии.

Следствие просило об аресте, Касымов не возражал и говорил о раскаянии. Суд определил его в следственный изолятор на два месяца. Сумку с самым необходимым родные собрать не успели.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ARKAN
25.02.2019 15:32

Горячий Уик-энд

В День Защитника Отечества, как и в любой другой день, команда ARKAN защищала автомобили от угона.
Setl Group
25.02.2019 14:42

Setl Group профинансировал проектирование общежитий для Театра танца и Академии балета Бориса Эйфмана

Проектирование осуществляет ООО «Проектная культура». В здании на Большой Пушкарской, 7, литера А, разместится общежитие СПБ ГБУК «Академический театр Бориса Эйфмана», а на Большой Пушкарской, 9, литера А – общежитие для учащихся СПБ ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана».
Группа компаний «ЦДС»
25.02.2019 13:04

Группа ЦДС разработала дизайн-проект интерьеров детского сада в Кудрово

Группа ЦДС разработала дизайн-проект интерьеров детского сада, строящегося в Кудрово. Объект будет введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года.
АО «Строительный трест»
25.02.2019 11:51

Жилой комплекс «Сосновка» в финале Move Realty Awards

Пятиэтажный ЖК «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга вышел в финал федеральной премии в области недвижимости Move Realty Awards в номинации «Проект года бизнес-класса».
предоставлено компанией ООО «Медпомощь 24»
23.02.2019 10:00

Петербуржцев приглашают проверить сердце

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) сохраняют лидирующее положение среди причин смертности в мире. Ежегодно они уносят 17 миллионов жизней.
СК «Полис Групп»
22.02.2019 14:59

Все сделки ГК «Полис Групп» регистрируются по технологии блокчейн

В 2019 году сделки по покупке квартир во всех жилых комплексах ГК «Полис Групп» заключаются с помощью технологии блокчейн. В прошлом году в этом формате регистрировалась только покупка квартир в ЖК «ПаркЛэнд» и «Полис на Московской».
«Аквилон Инвест»
22.02.2019 14:57

«Аквилон Инвест» вывел в продажу готовые квартиры у метро «Звездная»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» вывел в продажу пул квартир в уже сданных корпусах первой очереди ЖК 4YOU, где сегодня идет заселение.
pixabay.com
22.02.2019 13:57

Весна – пора задуматься о красоте ваших стоп

Именно в начале марта, в Центре ортопедии Американской Медицинской Клиники (АМК), традиционно возрастает количество обращений от представительниц прекрасного пола.
СК «Полис Групп»
21.02.2019 18:26

В «Полис Групп» скидка 100 000 руб. на апартаменты в комплексе «М97»

Компания «Полис Групп» запустила новую акцию* на приобретение апартаментов в комплексе «М97», который возводится в 3 минутах ходьбы от ст. м. «Московские ворота».
Glorax Development
21.02.2019 16:54

Glorax Development вывела в продажу новый корпус в Ligovsky City

В «Первом квартале» проекта Ligovsky City на Лиговском пр,271 появилось предложение без «лишних» квадратных метров для тех, кто хочет максимально функциональную планировку.
Glorax Development
21.02.2019 16:32

Предложения февраля в проектах Glorax Development

Последний зимний месяц порадует всех, кто задумался о собственной недвижимости, яркими предложениями в жилых комплексах Glorax Development.
Glorax Development
21.02.2019 16:19

В VI квартале Golden City осталось пять трехкомнатных квартир

В жилом комплексе Golden City на намывных территориях Васильевского острова, который реализует компания Glorax Development, осталось всего пять трехкомнатных квартир площадью от 81 до 98 кв м.