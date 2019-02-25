«Буду искать пострадавших и помогу. Хотят они того или нет». Близкие Касымова обещают не оставлять жертв BMW X6

Близкие Мурада Касымова, обвиняемого в смертельной аварии на Невском проспекте в Петербурге, собираются оказать посильную помощь сбитым его «БМВ». О готовности навестить троих пострадавших в больнице они заявили в суде 25 февраля.

Как рассказал «Фонтанке» мужчина, представившийся двоюродным братом Касымова (он не пожелал назвать свое имя), ни с кем из попавших под колёса лично они ещё не связывались, но намерены сделать это в ближайшее время.

«Я сам лично буду искать пострадавших. Буду ходить по больницам и помогу, хотят они того или нет», – пообещал элегантно одетый молодой человек. По его словам, до них уже дошли слухи, будто кто-то от имени семьи уже приходил в палаты со странными предложениями.

«Предлагали якобы взятку, но это были не мы. Мы тоже хотим помочь, возможно деньгами, но это будет не взятка», – уверяет он.

Про обстоятельства аварии и предшествующей ночи не распространяется. Брата описал без вредных привычек: спортсмен, не пьёт, не курит, а «шарики», по его словам, ведь не запрещены. Но их, как говорит, мог перенести плохо — в молодости перенёс тяжёлое заболевание. Судья на подробностях медосвидетельствования не останавливалась, зачитав только про следы опьянения.

Мурад Касымов родился в Азербайджане, живёт с многочисленной роднёй на улице Джона Рида. Его задержали в ночь на 24 февраля после того, как его «БМВ» вылетел на пешеходное пространство на Невском проспекте и пролетел 120 метров, сбивая двери кафе и пешеходов. Двое погибли, трое в больнице, один из них в тяжёлом состоянии.

Следствие просило об аресте, Касымов не возражал и говорил о раскаянии. Суд определил его в следственный изолятор на два месяца. Сумку с самым необходимым родные собрать не успели.