Setl Group профинансировал проектирование общежитий для Театра танца и Академии балета Бориса Эйфмана

Setl Group

Проектирование осуществляет ООО «Проектная культура». В здании на Большой Пушкарской, 7, литера А, разместится общежитие СПБ ГБУК «Академический театр Бориса Эйфмана», а на Большой Пушкарской, 9, литера А – общежитие для учащихся СПБ ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана».

В настоящее время по обоим адресам активно ведется проектирование. Общежитие квартирного типа на Большой Пушкарской, 7 предназначено для артистов театра. На первом этаже семиэтажного здания общей площадью 9430,5 кв.м появится репетиционный зал с гримерками, физкультурно-оздоровительные помещения, а также помещения для административно-хозяйственных и бытовых нужд. На втором-седьмом этажах разместится 93 жилых блока на 186 человек.

Сейчас на месте будущего общежития-гостиницы располагается расселенный аварийный дом. Эскизным проектом предусмотрено воссоздание лицевого фасада здания по Большой Пушкарской.

Согласно проекту, здание общежития для учащихся разместится в «лакуне», образовавшейся в советский период у пересечения улиц Лизы Чайкиной и Большой Пушкарской. Все высокоствольные деревья будут сохранены. Галерейный корпус с жилыми модулями будет размещен с отступом от «красной линии» улицы Лизы Чайкиной. Кроме того, такое расположение на участке застройки позволит сохранить «память места» и сохранить эффект «разреженности» среды. В здании площадью 2436 кв.м разместится 61 жилой блок на 244 человека, а общая площадь общежития составит 9265, 6 кв.м.

Блок репетиционных залов – их будет два плюс необходимые бытовые и административно-хозяйственные помещения – разместится по «красной линии» Большой Пушкарской улицы, закрывая массивную глухую стену соседнего исторического здания.

Фасады общежития будут оформлены согласно цветовой гамме и в стиле окружающей застройки. Облицовка здания светло-бежевым и красно-кирпичным клинкерным кирпичом позволит «вписать» его в архитектурную среду исторических улиц. Свободный рисунок фасадов с оконными проемами и простенками различной величины отражает планировочную структуру здания. Масштаб и пропорции деталей соотносятся с историческим окружением.

Оба проекта, подготовленные ООО «Проектная культура», предполагают обеспечение машиноместами и озеленение по нормам Правил землепользования и застройки. Вопрос строительства обоих зданий находится в ведении Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

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