Число безработных в России резко увеличилось за неделю

Число официальных безработных в России за неделю с 13 по 20 февраля 2019 года резко увеличилось, на 2,5% — до 782 650 человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ 25 февраля. Годом ранее показатель составлял 800,6 тыс. человек.

В ведомстве назвали увеличение числа безработных сезонным фактором, а также объяснили изменение показателя повышением пособия по безработице с 1 января текущего года.

Рост численности безработных граждан наблюдался в 82 регионах. Наибольшее увеличение показателя наблюдалось в республиках Тыва, Алтай, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Калмыкия, а также в Сахалинской, Калининградской, Тульской областях и Чукотском автономном округе.

Снижение численности безработных за неделю наблюдалось в Тюменской области.

Численность безработных не изменилась в Камчатском крае и Республике Ингушетии.