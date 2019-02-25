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25.02.2019 14:44
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На льду Зимней канавки в ряд выстроили книги. Петербуржцы гадают над смыслом акции

Несколько десятков книг в четыре ряда выставил неизвестный на льду Зимней канавки у стен Эрмитажа 25 февраля. Смысл таинственной акции петербуржцам остаётся неясным.

На льду Зимней канавки в ряд выстроили книги. Петербуржцы гадают над смыслом акции

читатель "Фонтанки" Пётр

Фото, сделанное у стен музея, в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. Горожане отмечают, что все книги разные, отличаются они и по годам издания, и по жанрам. Однако более внимательно разглядеть тома очевидцы не смогли, разумно сочтя выход на лёд опасным. Ещё несколько кадров с 1-го Зимнего моста выложили горожане в Instagram, сопроводив их хештегом «странности нашего городка». Появились кадры таинственной акции и «ВКонтакте». «Разложил книги, чтобы они, значит, стояли такие неприкаянные, мёрзли, а прохожие на них смотрели, делали выводы, задумывались... о чём? Черт его знает. А потом лёд растает, и книги поплывут», – отмечает пользователь Олег. 

Фото: читатель "Фонтанки" Пётр

В пресс-службе Эрмитажа об акции не слышали, и кто её автор, сказать не смогли.

Ранее лёд Мойки и Зимней канавки поголубел. Для съёмок фильма «Серебряные коньки» его застелили цветными деревянными щитами. Креатив не оценили в Росприроднадзоре, киношники получили предупреждение о возможном нарушении правил охраны водных объектов, и вскоре настил исчез.

 


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