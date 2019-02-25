МИД ФРГ: ЕС готовит новые санкции в отношении Венесуэлы

Германия поддерживает ужесточение санкционного давления на режим Николаса Мадуро, поэтому сейчас проводятся консультации со странами Евросоюза для выработки совместных действий.

«ЕС уже принял персональные меры в отношении отдельных членов режима. Правительство Германии считает, что мы должны усилить давление на Мадуро, чтобы добиться свободных выборов в стране. Мы поддерживаем дальнейшие санкции и находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами», – цитирует 25 февраля заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрику Деммер издание tio.ch.

Кроме того, вчера, 24 февраля, после неудавшихся поставок гуманитарной помощи сразу несколько немецких политиков, по сообщениям Bild, высказались за санкции.

Новые реструкции против режима Николаса Мадуро готовы ввести и в США. Госсекретарь Майк Помпео 24 февраля подтвердил, что сейчас прорабатываются новые меры давления из-за сорвавшихся поставок гуманитарных грузов. Ранее Бразилия и Колумбия призвали взять Венесуэлу в «дипломатическую осаду», чтобы добиться смены власти.