Тарзан выходит на свободу. Петербургский суд изменил приговор Вячеславу Дацику

Националист Вячеслав Дацик выходит на свободу. Об этом 25 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование Рыжего Тарзана по 139 (проникновение в жилище) и 116 (побои) статьям УК РФ за истечением срока давности.

В понедельник Петербургский городской суд изменил приговор Василеостровского суда в отношении Вячеслава Дацика, который год назад получил 3,5 года в колонии строгого режима за зачистки борделей и запугивание сутенёров. Тогда Тарзана признали виновным в незаконном проникновении в жилище, нанесении побоев и хулиганстве. 25 февраля суд отменил уголовное преследование Дацика по первым двум статьям. Теперь он выйдет на свободу, так как положенное наказание уже отбыл.

«Слава революции!» – кричал Дацик перед удалением суда в совещательную комнату.

Напомним, приговор Вячеславу Дацику был вынесен в марте 2018 года. Гособвинитель сравнивал Тарзана с Иисусом, возомнившим себя безгрешным. Сам подсудимый до последнего сохранял уверенность в том, что в таскании голых проституток за волосы по улицам Петербурга нет ничего такого.