Суд в Петербурге отказался рассматривать иск о защите чести главбуха РИА «ФАН» Хусяйновой. Гражданское право перед Минюстом США ее не защитит

Санкт-Петербургский городской суд отказал Елене Хусяйновой в принятии искового заявления к Министерству юстиции США о защите чести и достоинства. Ее якобы испорченная уголовным преследованием в Америке деловая репутация не годится для гражданского судопроизводства.

Об отказе 25 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Главбух «Федерального агентства новостей» Елена Хусяйнова принесла в суд документы, из которых следует, что в сентябре прошлого года в отношении петербурженки было зарегистрировано обвинительное заключение. Окружной суд в Вирджинии счел, что с 2014 года она сговорилась с иными лицами для обмана США. Хусяйнова вела финансовую сторону проекта «Лахта». Его в документах американский суд называет «мировой российской кампанией», с целью политического вмешательства и вмешательства в выборы, нацеленных «на население внутри Российской Федерации и в различных других странах, включая, но не ограничиваясь, Соединёнными Штатами, членами Европейского союза и Украиной».

Обвинительное заключение было опубликовано Минюстом США, что Хусяйнова и сочла для себя оскорбительным. В исковом заявлении она требовала опровержения и пяти миллионов рублей в качестве компенсации за подпорченное здоровье и прочие жизненные трудности. Сперва она обратилась в Сестрорецкий суд, но оттуда ее отправили в США. 20 февраля иск зарегистрировал Горсуд Петербурга, но и там помочь девушке не смогли.

«Требования искового заявления вытекают из обстоятельств уголовного преследования, <...>, что не может быть предметом рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства», – сочли в суде и добавили, что исковое заявление не основано на гражданском праве, а значит и нет оснований для его принятия.