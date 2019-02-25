«Газпром» покинули два зампреда. Медведев сосредоточится на «Зените»

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Напомним, на днях на пост президента и генерального директора «Зенита» был назначен Александр Медведев, на тот момент - заместитель председателя правления ПАО «Газпром» и генеральный директор «Газпром экспорта».

Выпускник Московского физико-технического института с 2008-го по 2014 год возглавлял КХЛ, получил орден Почета за большой вклад в развитие российского хоккея. Считается страстным поклонником хоккея: играл за сборную ПМЭФ в мае 2018 года, в СКА занимал должность заместителя председателя совета директоров.

В последние годы увлекся большим теннисом: именно благодаря Александру Ивановичу в Петербурге появился женский теннисный турнир Ladies Trophy. При лоббировании Медведева соревнование получило лицензию WTA, которую выкупили у турнира в Антверпене. В прошлом году бывший сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН СССР отправлял личный самолет за звездой мирового тенниса Сереной Уильямс, в этом — способствовал участию в соревновании Марии Шараповой (пусть и на один матч). Отметим, что еще с прошлого года в «Зените» советником по коммерческой деятельности работал Илья Кочеврин, многолетний заместитель Медведева как в «Газпромэкспорте», так и в КХЛ.