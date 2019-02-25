«Газпром» покинули два зампреда. Медведев сосредоточится на «Зените»
Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев покинул свой пост. Такое же кадровое решение принято в отношении зампреда правления компании Валерия Голубева. Он курирует внутренний рынок.
Об этом 25 февраля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
В газовом концерне объяснили перемены так: Медведев будет развивать Международный деловой конгресс и петербургский футбольный клуб «Зенит».
Неназванный высокопоставленный источник в «Газпроме» заявил, что претензий к зампредам правления Медведеву и Голубеву не было: «Они очень заслуженные. А будут заниматься общественной работой на пользу стране, в том числе по спортивной части». Имена преемников неизвестны.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер поблагодарил Валерия Голубева за «многолетнюю плодотворную работу на благо ПАО «Газпром».
Также сегодня от должности освобожден начальник департамента 307 (департамента добычи) Всеволод Черепанов. Он займет другую должность в группе.
Справка:
Напомним, на днях на пост президента и генерального директора «Зенита» был назначен Александр Медведев, на тот момент - заместитель председателя правления ПАО «Газпром» и генеральный директор «Газпром экспорта».
Выпускник Московского физико-технического института с 2008-го по 2014 год возглавлял КХЛ, получил орден Почета за большой вклад в развитие российского хоккея. Считается страстным поклонником хоккея: играл за сборную ПМЭФ в мае 2018 года, в СКА занимал должность заместителя председателя совета директоров.
В последние годы увлекся большим теннисом: именно благодаря Александру Ивановичу в Петербурге появился женский теннисный турнир Ladies Trophy. При лоббировании Медведева соревнование получило лицензию WTA, которую выкупили у турнира в Антверпене. В прошлом году бывший сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН СССР отправлял личный самолет за звездой мирового тенниса Сереной Уильямс, в этом — способствовал участию в соревновании Марии Шараповой (пусть и на один матч). Отметим, что еще с прошлого года в «Зените» советником по коммерческой деятельности работал Илья Кочеврин, многолетний заместитель Медведева как в «Газпромэкспорте», так и в КХЛ.