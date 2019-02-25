Русскоязычного мэра Риги обвинили в роскошной жизни на яхте в Монако. Ушаков хочет наказать обидчика через суд

Мэр латвийской столицы требует от депутата Рижской думы Вилниса Кирсиса публичных извинений и 400 евро компенсации за обвинения в коррупции.

«Есть вещи, которые можно и которые нельзя говорить публично. Нельзя открыто врать и говорить, что я наслаждаюсь жизнью в Монако и пью мохито, если я там всего два раза в жизни был. Должны быть какие-то границы», – цитирует 25 февраля заявление Нила Ушакова издание Skaties.

Причиной недовольства столичного градоначальника стало выступление Кирсиса по поводу начала отопительного сезона в октябре прошлого года. «Более 20 тысяч рижан, когда начался этот отопительный сезон, увидели осень не только за окном, но и почувствовали в своих квартирах. Одна из причин этому – коррупция. Если вы спрашиваете, каково лицо коррупции, то мы можем видеть эти лица в Рижской думе на каждом заседании. Пока они загорают на яхте в Монако, жители Риги замерзают», – изложил свое видение ситуации депутат Кирсис.

Дело Ушакова будет рассмотрено Видземским районным судом 17 апреля.

Напомним, что в январе бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провело обыски у Ушакова. С ноября 2018 года в Латвии расследуют дело о взятках, в получении которых подозревают сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По версии следствия, предприятия из Чехии и Польши дали взятку в размере 800 тысяч евро за поставку в Ригу почти 200 автобусов и троллейбусов. Оппозиция требовала отставки Нила Ушакова, но депутаты думы дважды отказались освобождать его от должности мэра.

Нил Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года. Он является лидером партии «Согласие», которая защищает интересы русскоязычного меньшинства Латвии. Ушаков неоднократно выступал в защиту русского языка. Осенью 2018 года партия русскоязычного мэра стала лидером на парламентских выборах, наибольшую популярность среди избирателей «Согласие» завоевало на избирательных участках для голосования за пределами страны, в РФ.