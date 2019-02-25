Инспекторы ДПС под Красноярском спасли автомобилистку, покусанную собственной собакой

Жительницу Красноярского края так сильно покусала собственная собака, что женщина не смогла самостоятельно добраться до больницы. К счастью, на ее пути оказались сотрудники ГИБДД.

Как сообщает 25 февраля пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, старший лейтенант полиции Сергей Карабаев и его коллега Василий Павленко дежурили на трассе Красноярск – Енисейск, когда рядом остановился легковой автомобиль Toyota, а женщина-водитель обратилась к ним за помощью. Она рассказала, что дома ее покусала ее же собака бойцовской породы. Пострадавшая решила самостоятельно доехать до больницы, но по дороге из-за сильной кровопотери резко почувствовала себя хуже и не смогла продолжить движение.

Поскольку состояние пострадавшей стремительно ухудшалось, инспектор ДПС Карабаев решил не ждать медиков. Он сел за руль «Тойоты» и повез женщину до ближайшего стационарного пункта оказания экстренной медицинской помощи. Второй инспектор, включив спецсигналы на патрульной машине, сопровождал их.

Женщине успели вовремя оказать квалифицированную медицинскую помощь, и сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Автомобилистка поблагодарила полицейских за помощь, неравнодушие и доброту, сообщают в ведомстве.