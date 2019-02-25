Посол США на Украине назвала визит эсминца «Дональд Кук» в Одессу демонстрацией «силы партнерства»

Заход в порт Одессы американского ракетного эсминца «Дональд Кук» свидетельствует о тесном американо-украинском партнерстве, заявляет посол США на Украине Мари Йованович 25 февраля.

«Мы искренне приветствуем корабль ВМС США «Дональд Кук» в Одессе. Этот визит символизирует силу партнерства между Украиной и США», – цитирует Йованович посольство США в Киеве в твиттере.

🇺🇦 Посол Йованович: «Ми щиро вітаємо Корабель ВМС США «Дональд Кук» в Одесі. Цей візит корабля символізує силу партнерства між Україною та США».

🇺🇸 Amb Y: «We warmly welcome the #USSDonaldCook to Odesa. This ship visit symbolizes the strength of the U.S.-Ukraine partnership.» https://t.co/E8WwSzY0Ur — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 25 февраля 2019 г.

Американский ракетный эсминец «Дональд Кук» (USS Donald Cook (DDG 75), вошедший 19 февраля в Черное море, в понедельник прибыл в Одессу. Эсминец, несущий до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.

«Дональд Кук», оснащенный системой противоракетной обороны «Иджис», наряду с эсминцами ВМС США «Карни», «Росс» и «Портер», размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО «Иджис» в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.