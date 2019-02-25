Покорители свалок. Как петербургская "Вирео Энерджи" помогает усмирять мусорные протесты, но оказалась не нужна городу

Подмосковный газ вместо "Новоселок". Петербургские производители электростанций ушли в Подмосковье зарабатывать на скандально известных свалках

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Запах со скандально известных мусорных полигонов под Москвой будет помогать убирать петербургская компания «Вирео-энерджи». Компания, с помощью шведского инвестфонда Kinnevik AB, строит электростанции, работающие на газе, который выделяют разлагающиеся отходы. На предложение дегазовать с помощью того же "Вирео-энерджи" полигон "Новоселки" Смольный в свое время ответил отказом.

Первым подмосковным полигоном, на котором начали работу петербургские специалисты, стал «Торбеево» на окраине города Люберцы – там электростанцию планируют запустить этой весной. Следующими могут стать «Ядрово» под Волоколамском и «Кучино» в Балашихе.

На «Торбеево» специалисты из Петербурга с прошлого лета успели пробурить в теле полигона площадью 13 га 35 скважин, смонтировали газопровод, а также установили главную компрессорную станцию, готовую перерабатывать в электричество 1200 кубометров свалочного газа в час. За год готовая электростанция мощностью 2 МВт должна перерабатывать не меньше 4,8 млн кубометров газа. Договор с петербуржцами подписало эксплуатирующее полигон ООО «ЭНИТ». Вложения в объеме около 300 млн рублей должны отбиться примерно за 10 лет.

Подмосковные власти активно взялись за утилизацию свалочного газа прошлой весной, когда сразу в нескольких районах люди выходили на митинги и даже перекрывали автотрассы. Протесты достигли своего пика после отравления 50 детей газом с полигона «Ядрово» в Волоколамске 21 марта. Буквально за неделю до трагедии чиновники объявили о строительстве первой установки дегазации на "Ядрово".

Это третья в регионе подобная установка. Первая, опытная появилась в 2014 году на "Тимохово" в районе Ногинска, вторая в 2017 на "Кучино" в Балашихе. Газ с помощью этих установок просто сжигают – факел через высокую широкую трубу чадит прямо в атмосферу. На "Ядрово" до конца мая австрийская Ecocom, подрядчик предыдущих проектов, смонтировала точно такую же установку стоимостью 500 млн рублей. Однако факелы не решили проблему до конца, жалобы жителей и Волоколамска, и Балашихи, и Ногинска на запах не прекратились.

В декабре подмосковные власти объявили, что газ на "Ядрово" и "Кучино" вместо атмосферы будут превращать через компрессоры и систему поршней в электроэнергию. Это позволит еще немного сократить выбросы и заодно сделать работу станции дегазации рентабельной, уверяли чиновники – за счет льготных тарифов.

Закончить строить электростанции на "Ядрово" и "Кучино" чиновники хотели бы успеть до конца этого года. В подмосковном правительстве дали понять: строить будут те же специалисты, что уже делают станцию на "Торбеево". В "Вирео-энерджи" информацию о заходе на два новых полигонах не подтвердили, но и не опровергли.

Министр экологии и природопользования Мособласти Александр Коган подчеркнул: технология, которая будет применяться, успешно работает в Петербурге, имея в виду, видимо, Ленобласть.

Газ – без нас

У нас технология пригодилась пока только на одном полигоне – "Новый свет" площадью 26 га под Гатчиной. ООО "Вирео-энерджи" запустило первую и единственную в стране электростанцию на свалочном газе еще в 2015 году. 2,4 МВт мощности первой очереди принимает в общую сеть "Ленэнерго". В прошлом году компания начала готовить стройплощадку под вторую очередь такой же мощности. При этом "Новый свет" продолжает принимать отходы.

Первоначально "Вирео Энерджи", дочка шведской Vireo Energy AB, зашла в Петербург с расчетом по полигон "Новоселки". В 2012 году Смольный согласился на предложенный проект, в 2013-2016 годах "Вирео Энерджи" платила за аренду участка, выигранного "для целей размещения станции дегазации". Но городское правительство заключило соглашение с другим инвестором, австрийско-швейцарским АО "ТДФ Экотех СПб". В комитете по благоустройству год назад обещали, что строительство электростанции на свалочном газе "Новоселок" начнется в 2018 году. Однако в итоге участок площадью 2,5 га был выделен только 29 декабря. На возведение электростанции 5,6 МВт "ТДФ Экотех СПб" дается семь лет.

Шведская Vireo Energy подконтрольна инвестфонду Kinnevik AB. Фонд несколько лет владел в России крупными долями в сотовом операторе Tele2, газете Metro и сайте объявлений Avito. Выручка фонда за последний отчетный год — 1,9 млрд евро.

Бизнес на свалочном газе Vireo Energy AB развивает в Польше, Румынии, Белоруссии и Индии. Кроме Подмосковья петербургская дочерняя компания, говорит ее гендиректор Алексей Ющук, собирается вложиться в электростанцию на самой большой свалке Екатеринбурга, полигоне "Широкоречье" площадью 41 га. В более отдаленных планах — еще несколько крупных регионов. Всего до конца 2021 года компания планирует создать 65 МВт установок на свалочном газе. Это немного. Для сравнения, каждый из энергоблоков Северо-Западной ТЭЦ — это 450 МВт. Но там газовое топливо покупают, а тут он бесплатный.

В Подмосковье "Вирео энерджи" была бы не против применить свои технологии на всех 39 полигонах, из которых действующими остаются 15. В список самых проблемных для властей кроме "Ядрово", "Кучино", "Тимохово" и "Торбеево" входят ''Алексинский карьер'' в Клинском районе и ''Воловичи'' в Коломне. Эти шесть полигонов, по данным властей, принимают большую часть мусора из Москвы, выдающей ежегодно 11 млн тонн твердых коммунальных отходов.

Общая площадь подмосковных свалок, по самым скромным официальным подсчетам – 972 га. С каждого гектара в среднем вырабатывается 1МВт электричества в час в течении десяти лет. Затем, если полигон все это время не функционирует, запасы истощаются. "Мы хотели осваивать полигоны в Прибалтике, – говорит Алексей Ющук, – но там газ истратили еще до нас".

Зеленые миллионы

В Европе и США электростанции на полигонах начали активно строить еще во второй половине ХХ века, активно экспортируя технологию к соседям. Метан во второй половине ХХ века стал считаться виновником глобального потепления, а в разнородной смеси, называемой свалочным газом, он составляет большую часть. Поэтому электростанции, превращающие испарения мусора в киловатты, считаются "зеленой энергетикой».

Из утрамбованного участка мусорного полигона газ выводят через пробуренные шахты и гибкие, чаще пластиковые трубы – в компрессорную станцию.

"Вирео Энерджи" для изготовления компрессоров с 2014 года привлекает петербургское ООО "Продекс Энерджи". Небольшая компания с годовой выручкой в 71 млн рублей принадлежит бизнесмену Сергею Балакиреву и специализируется на производстве модульных электростанций. Один из последних заказов – дизельные установки 1,2 МВт для торгового комплекса Metro Cash and Carry в Московской области. Именно "Продекс Энерджи" поставило оборудование на "Новый свет" и сейчас монтирует станцию на "Торбеево". В компании "Фонтанке" заявили, что гордятся этими проектами, однако заработанную сумму озвучивать не стали. "Продекс Энерджи" готово подработать и на остальных подмосковных полигонах.

Само "Вирео Энерджи" пока работает в убыток (24 млн рублей при выручке 34 млн рублей за год). Вложения в "Новый свет" компания планирует отбить в течение 15 лет по так называемой системе возмещения необходимой валовой выручки, руководствуясь в соглашении с "Ленэнерго" методическими указаниями Федеральной службы по тарифам. Однако даже при стоимости установочной мощности в 96 тысяч рублей за 1 кВт таким образом удастся вернуть 277 млн рублей из вложенных 340 млн.

Однако шведский инвестфонд Kinnevik AB готов, говорят в "Вирео Энерджи», тратить на "зеленую энергетику", чтобы показывать низкий объем СО2, отдаваемый предприятиями инвестгруппы в атмосферу. "Бизнес по переработке свалочного газа сильно улучшает показатели", – объясняет гендиректор Алексей Ющук. На сайте Kinnevik AB можно найти отдельный раздел, где подсчитывается, как инвестфонду, в том числе с помощью свалочных электростанций, удается уменьшать выбросы углекислого газа.

Сторонние эксперты полагают, что в будущем Kinnevik AB все-таки рассчитывает на прибыль. Если петербургской дочерней компании фонда удастся получить подряды на всех только подмосковных полигонах, Kinnevik AB только с них сможет выручить 22,4 млрд рублей. Даже если не удастся заработать непосредственно на возведении электростанций, уверен начальник аналитического отдела петербургской инвесткомпании "ЛенМонтажСтрой" Дмитрий Кумановский, "Вирео Энерджи" сможет заняться поставкой оборудования и лицензированием.

Алексей Дмитриев, специально для «Фонтанки.ру"