«Газели» не смогли объехать разбитое такси, брошенное неизвестным на КАД

Серьёзное ДТП осложняет движение на севере КАД. Причиной аварии стал наезд на стоящее транспортное средство.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», автомобили столкнулись днём 25 февраля на внешнем кольце между проспектом Культуры и трассой «Сортавала». «Разбитый «Яндекс» стоял брошенный на полосе, водителя в машине не было. <...> Жертв нет, две «Газели» в мясо, у одного водителя разбита голова. Движение по двум левым полосам», – предупреждает Никита. Всего на данном участке три полосы движения.

Миша отмечает, что видел разбитое такси ещё ночью. Никита добавляет подробности: «Три «Газели» ехали колонной, первый начал уворачиваться от стоящего на полосе такси, второй не успел и впечатался в него. Третий впечатался во вторую «Газель». «Яндекс» со свежими вмятинами, только ударился. Водила просто бросил авто и ушел. Это версия произошедшего со слов водителей «Газелей».

По данным «Яндекс.Карт» на 13:15, перед местом аварии на внешнем кольце образовался небольшой затор.

Наезды на стоящее транспортное средство нередко заканчиваются фатально на скоростных трассах. На КАД, в частности, такое происходит регулярно. Примерно там же, на северном участке внешнего кольца, 10 января случилось смертельное ДТП. Точнее, сначала была лёгкая авария, люди остались на проезжей части, и в них влетела другая машина.

Осенью там же, на внешнем кольце, в районе развязки с проспектом Культуры, фура влетела в стоящие из-за столкновения легковушку и грузовик с сухой цементной смесью – удар спровоцировал взрыв этой смеси. Умер водитель фуры.