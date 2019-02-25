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Происшествия
25.02.2019 13:31
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«Газели» не смогли объехать разбитое такси, брошенное неизвестным на КАД

Серьёзное ДТП осложняет движение на севере КАД. Причиной аварии стал наезд на стоящее транспортное средство.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», автомобили столкнулись днём 25 февраля на внешнем кольце между проспектом Культуры и трассой «Сортавала». «Разбитый «Яндекс» стоял брошенный на полосе, водителя в машине не было. <...> Жертв нет, две «Газели» в мясо, у одного водителя разбита голова. Движение по двум левым полосам», – предупреждает Никита. Всего на данном участке три полосы движения.

Миша отмечает, что видел разбитое такси ещё ночью. Никита добавляет подробности: «Три «Газели» ехали колонной, первый начал уворачиваться от стоящего на полосе такси, второй не успел и впечатался в него. Третий впечатался во вторую «Газель». «Яндекс» со свежими вмятинами, только ударился. Водила просто бросил авто и ушел. Это версия произошедшего со слов водителей «Газелей».

По данным «Яндекс.Карт» на 13:15, перед местом аварии на внешнем кольце образовался небольшой затор.

«Газели» не смогли объехать разбитое такси, брошенное неизвестным на КАД

Наезды на стоящее транспортное средство нередко заканчиваются фатально на скоростных трассах. На КАД, в частности, такое происходит регулярно. Примерно там же, на северном участке внешнего кольца, 10 января случилось смертельное ДТП. Точнее, сначала была лёгкая авария, люди остались на проезжей части, и в них влетела другая машина.  

Осенью там же, на внешнем кольце, в районе развязки с проспектом Культуры, фура влетела в стоящие из-за столкновения легковушку и грузовик с сухой цементной смесью – удар спровоцировал взрыв этой смеси. Умер водитель фуры.

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