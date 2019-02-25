18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 65.26р
74.09р
14:15 25.02.2019
Расширенный поиск

Происшествия
25.02.2019 13:26
Печать

Обвиняемого в смертельной аварии на Невском отправили под арест. Он не против

В Куйбышевском суде в экспресс-режиме избрали меру пресечения для Мурада Касымова, «БМВ» которого убил двоих и покалечил ещё троих в центре Петербурга. Мужчина многократно раскаялся и не стал возражать против ареста.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», днем 25 февраля Касымова привезли в суд на Караванной улице из изолятора временного содержания. Он был задержан накануне ночью, и через несколько часов уголовное дело в связи с резонансом забрал Следственный комитет. Вместе с фигурантом доставили ходатайство об аресте. 

Касымова ждали с аншлагом, но под объективы его выставлять не стали. У обвиняемого в суде – молчаливая группа поддержки из земляков. В диалог с ними он не вступал, и при первой возможности обратился к суду. 

– Ваша честь, я раскаиваюсь, сожалею, – прижался он к клетке. 

Ему 30, родился в Азербайджане, живёт в Петербурге на улице Джона Рида, образование среднее, семьи нет, работы тоже. Следователь подчеркнул, что Касымов неоднократно привлекался к административной ответственности, пренебрегал законом, ездил без прав и имеет загранпаспорт, то есть, может скрыться. Видеть его обвинение желает под стражей. 

Защита Касымова обещала оказать возможную помощь пострадавшим и погибшим и не просила отпустить обвиняемого. 

Судья постановила ходатайство удовлетворить, Касымов отправлен в СИЗО-1 на два месяца.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Ночью 24 февраля черная BMW X6 пошла на обгон на Невском проспекте, задев «Мерседес» и «Шкоду Октавия», после чего БМВ выкинуло на тротуар. Здесь машина чиркнула фонарный столб и, не снижая скорости, понеслась по тротуару. Тут машина убила двоих и ранила троих. Энергия была такова, что удары не останавливали механизм на четырех колесах. Автомобиль уверенно несло вперед по тротуару. Еще метров через десять BMW влетела под колонны Corinthia Hotels, и пространство под козырьком в тринадцать метров прошла бодро. Хотя и теряя на ходу куски от бампера. Движение по прохожим продолжалась еще пятьдесят семь метров. И только после этого машину выкинуло вновь на Невский. Где она наконец застыла поперек движения.

Погибли житель США и уроженка Москвы. Еще трое оказались в больнице.

На медосвидетельствовании водитель объяснил, что надышался «шариками» в баре на Думской, после чего его «отключило».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
25.02.2019 13:04

Группа ЦДС разработала дизайн-проект интерьеров детского сада в Кудрово

Группа ЦДС разработала дизайн-проект интерьеров детского сада, строящегося в Кудрово. Объект будет введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года.
АО «Строительный трест»
25.02.2019 11:51

Жилой комплекс «Сосновка» в финале Move Realty Awards

Пятиэтажный ЖК «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга вышел в финал федеральной премии в области недвижимости Move Realty Awards в номинации «Проект года бизнес-класса».
предоставлено компанией ООО «Медпомощь 24»
23.02.2019 10:00

Петербуржцев приглашают проверить сердце

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) сохраняют лидирующее положение среди причин смертности в мире. Ежегодно они уносят 17 миллионов жизней.
СК «Полис Групп»
22.02.2019 14:59

Все сделки ГК «Полис Групп» регистрируются по технологии блокчейн

В 2019 году сделки по покупке квартир во всех жилых комплексах ГК «Полис Групп» заключаются с помощью технологии блокчейн. В прошлом году в этом формате регистрировалась только покупка квартир в ЖК «ПаркЛэнд» и «Полис на Московской».
«Аквилон Инвест»
22.02.2019 14:57

«Аквилон Инвест» вывел в продажу готовые квартиры у метро «Звездная»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» вывел в продажу пул квартир в уже сданных корпусах первой очереди ЖК 4YOU, где сегодня идет заселение.
pixabay.com
22.02.2019 13:57

Весна – пора задуматься о красоте ваших стоп

Именно в начале марта, в Центре ортопедии Американской Медицинской Клиники (АМК), традиционно возрастает количество обращений от представительниц прекрасного пола.
СК «Полис Групп»
21.02.2019 18:26

В «Полис Групп» скидка 100 000 руб. на апартаменты в комплексе «М97»

Компания «Полис Групп» запустила новую акцию* на приобретение апартаментов в комплексе «М97», который возводится в 3 минутах ходьбы от ст. м. «Московские ворота».
Glorax Development
21.02.2019 16:54

Glorax Development вывела в продажу новый корпус в Ligovsky City

В «Первом квартале» проекта Ligovsky City на Лиговском пр,271 появилось предложение без «лишних» квадратных метров для тех, кто хочет максимально функциональную планировку.
Glorax Development
21.02.2019 16:32

Предложения февраля в проектах Glorax Development

Последний зимний месяц порадует всех, кто задумался о собственной недвижимости, яркими предложениями в жилых комплексах Glorax Development.
Glorax Development
21.02.2019 16:19

В VI квартале Golden City осталось пять трехкомнатных квартир

В жилом комплексе Golden City на намывных территориях Васильевского острова, который реализует компания Glorax Development, осталось всего пять трехкомнатных квартир площадью от 81 до 98 кв м.
ЗАО «Ленстройтрест»
21.02.2019 15:17

Условия послабления для застройщиков по эскроу-счетам необходимо прояснить

Инициатива Минстроя по освобождению от перехода на эскроу-счета объектов, готовых не менее чем на 30%, призвана помочь застройщикам перейти на работу по новым правилам, однако необходимо прояснить методику расчета готовности объектов. Таким мнением поделилась генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.02.2019 12:48

В Санкт-Петербургском вузе реализован проект вендинг-прачечной

В прачечных самообслуживания, расположенных в общежитиях Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), теперь можно расплатиться безналично. Проект реализован вузом, Банком «Санкт-Петербург», компаниями INPAS/ «ПРИМИ КАРТУ!» и «Ландромат.ру».