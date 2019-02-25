Обвиняемого в смертельной аварии на Невском отправили под арест. Он не против

В Куйбышевском суде в экспресс-режиме избрали меру пресечения для Мурада Касымова, «БМВ» которого убил двоих и покалечил ещё троих в центре Петербурга. Мужчина многократно раскаялся и не стал возражать против ареста.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», днем 25 февраля Касымова привезли в суд на Караванной улице из изолятора временного содержания. Он был задержан накануне ночью, и через несколько часов уголовное дело в связи с резонансом забрал Следственный комитет. Вместе с фигурантом доставили ходатайство об аресте.

Касымова ждали с аншлагом, но под объективы его выставлять не стали. У обвиняемого в суде – молчаливая группа поддержки из земляков. В диалог с ними он не вступал, и при первой возможности обратился к суду.

– Ваша честь, я раскаиваюсь, сожалею, – прижался он к клетке.

Ему 30, родился в Азербайджане, живёт в Петербурге на улице Джона Рида, образование среднее, семьи нет, работы тоже. Следователь подчеркнул, что Касымов неоднократно привлекался к административной ответственности, пренебрегал законом, ездил без прав и имеет загранпаспорт, то есть, может скрыться. Видеть его обвинение желает под стражей.

Защита Касымова обещала оказать возможную помощь пострадавшим и погибшим и не просила отпустить обвиняемого.

Судья постановила ходатайство удовлетворить, Касымов отправлен в СИЗО-1 на два месяца.