Варламов и Кац подключили урбанистов к избирательной кампании в Петербурге. Начали с центра

Блогеры Илья Варламов и Максим Кац в Петербурге открыли свой виртуальный "штаб" по улучшению города. Об этом Варламов 25 февраля сообщил на своем сайте.

«Такой год – самое время, чтобы толкнуть правильные идеи в повестку общественного обсуждения. Власти не смогут их игнорировать, а люди с интересом будут их обсуждать», – уверен Варламов. На сайте, презентованном им (spb.city4people.ru), утверждается, что Санкт-Петербург «переживает политическое и урбанистическое изнасилование». В качестве доказательства приведены исследования петербургских урбанистов по использованию Конюшенной площади, Казанского сада и сквера Земцова. Все они заставлены машинами и рекламой, хотя, на взгляд блогеров, могли стать пешеходными пространствами для людей.

«Мы не ограничимся просто демонстрацией изменений. Мы будем вести кампанию, и до сентября вместе с вами сделаем так, что преображение города станет главной темой городских выборов», – говорится на сайте.

Максим Кац ранее был анонсирован в качестве главы муниципального штаба петербургской партии «Яблоко». На муниципальных выборах в Москве 2017 года он и политик Дмитрий Гудков с помощью «политического убера» смогли помочь избрать в московские муниципалитеты 270 оппозиционных депутатов в 62 округах.