Пять главных мемов церемонии «Оскар»-2019

3. Платье-фрак Билли Портера



После этого выхода певца и звезды сериалов «Поза» и «Американская история ужасов» на красную дорожку обсуждать наряды актрис стало бессмысленно. Потому что задана новая планка мужской моды. Спасибо за праздник дизайнеру Кристиану Сириано.

Правда, пользователи Твиттера отметили, что ничего нового в таком аутфите нет: в похожем фраке щеголял на гей-балах в Нью-Йорке 80-х Гектор Экстраваганза, который, кстати, был консультантом проекта «Поза».

I don’t know about everyone else, but my gut is telling me to bow. 👑#billyporter #OscarsRedCarpet pic.twitter.com/94cS6s6qkv — Joe Aaron Reid (@joeaaronreid) February 24, 2019

Мимика актрисы Глен Клоуз, будто подсматривающей за Портером, лучше тысячи слов доказывает, кто тут королева бала.