СМИ: Беглов отказался брать ответственность за организацию футбольного Евро-2020 в Петербурге

Глава организационного комитета футбольного чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин в ближайшее время уйдет со своего поста, чтобы сосредоточиться на работе в государственной корпорации развития ВЭБ. Как сообщает «Чемпионат.com» , заменить его было предложено врио губернатора Петербурга Александру Беглову, но политик отказался от этой должности.

Отмечается, что причиной отказа стала предвыборная кампания, из-за которой врио пока не готов взять на себя ответственность за организацию футбольных мероприятий.

Теперь наблюдательный совет оргкомитета Евро-2020 в России должна возглавить вице-премьер РФ Ольга Голодец, пишет издание.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. От России заявлен только Санкт-Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).

На работу организационного комитета матчей чемпионата Европы 2020 года в Петербурге будут выделены 370 млн рублей из федерального бюджета .