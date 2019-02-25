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25.02.2019 13:04
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Группа ЦДС разработала дизайн-проект интерьеров детского сада в Кудрово

Группа ЦДС разработала дизайн-проект интерьеров детского сада в Кудрово

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС разработала дизайн-проект интерьеров детского сада, строящегося в Кудрово. Объект будет введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года.

Группа ЦДС разработала дизайн-проект интерьеров детского сада на 160 мест, строящегося в Кудрово на участке между Столичной и Пражской улицами, рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна 3».

Интерьеры ДОУ будут оформлены в лаконичном скандинавском стиле с использованием светлых, природных оттенков (белый, серый, молочный дуб), которые визуально расширяют помещения и создают ощущение умиротворения и лёгкости. Простой интерьер уравновесит обилие игрушек и разноцветной одежды самих детей, создавая гармоничное пространство для роста и развития.

Группа компаний «ЦДС»
Группа компаний «ЦДС»

Мебель и оборудование нейтральных оттенков также включаются в формирование комфортной и спокойной среды в игровых и спальных комнатах. Визуальной гармонии в местах общего пользования добавят вставки ярких цветов на откосах окон, на лестницах, у дверных порталов.

Уникальная декоративная роспись о животных севера, выполненная художниками-анималистами, будет нести в себе эстетическую и образовательную ценность, расширяя представления детей об окружающем мире.

Общая площадь детского сада, возводимого Группой ЦДС в Кудрово, составляет 3475 кв. м. Отдельно стоящее трехэтажное здание способно принять до 8 групп детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Для их всестороннего развития предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. В ДОУ будут установлены системы контроля доступа и сигнализации, пункт охраны на главном входе.

Группа компаний «ЦДС»
Группа компаний «ЦДС»

На территории детского сада будут обустроены две игровые площадки для детей в возрасте до 3 лет, шесть площадок для детей дошкольного возраста, а также две спортивные площадки с гимнастическим и спортивными комплексами. Территорию огородят, на ней разобьют газоны и цветники, высадят кусты сирени, чубушника и спирей.

Детский сад будет введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года.

Справка о Группе ЦДС

ЖК "Весна 3" – застройщик ООО "Универсал Инвест", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/vesna-3/documents/

 

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