Хотел покрасоваться перед девушками: воронежский школьник купил ВАЗ за билеты «Банка приколов»

В Воронежской области возбудили дело о мошенничестве в отношении школьника. Подросток обманом завладел автомобилем местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, на минувших выходных в дежурную часть ОМВД России по Калачеевскому району обратилась 56-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в феврале 2019 года решила продать свой автомобиль ВАЗ-2105 и разместила информацию об этом на сайте бесплатных объявлений.

Спустя некоторое время ей на мобильный позвонил молодой человек и сообщил, что хочет купить «пятерку». Он пришел к женщине домой, чтобы осмотреть «Жигули», сказал, что автомобиль его полностью устраивает, передал ей 40 000 рублей наличными и уехал на купленном авто.

На следующий день потерпевшая внимательно рассмотрела банкноты, которыми расплатился юноша, и увидела, что это не настоящие деньги, а билеты «Банка приколов». Осознав, что стала жертвой обмана, автовладелица обратилась в полицию.

Полицейские определили номер мобильного телефона, с которого звонил молодой человек, и установили его личность. Злоумышленником оказался 16-летний местный житель. Парня задержали, и он признался, рассказав, что хотел похвастаться автомобилем перед девушками. Водительских прав у него при этом нет.

Машину изъяли и вернули владелице. Школьника отпустили под подписку о невыезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.