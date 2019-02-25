Внук Карбышева подал заявление на Comedy Woman за шутку о смерти его деда

Дмитрий Карбышев, внук погибшего в концлагере советского генерала, обратился с заявлением в Следственный комитет РФ. Он попросил привлечь к уголовной ответственности создателей шоу Comedy Woman, пошутивших про его знаменитого предка и его мучительную смерть.

Как сообщает 25 февраля «РЕН ТВ», Дмитрий Карбышев-младший считает, что шутки юмористов «направлены на реабилитацию нацизма» и оскорбляют память о Великой Отечественной войне. В качестве аргумента заявитель предоставил психолого-лингвистическую экспертизу. Ее авторы – профессор Института изучения детства Виктор Слободчиков и доцент Российского православного университета имени Иоанна Богослова Надежда Храмова. Они приравняли выступление Comedy Woman к «психологической диверсии», направленной на «разрушение в сознании российской молодежи традиционных ценностей».

От себя Карбышев добавил, что его дед, обладающий высокими нравственными качествами, никогда бы не стал подходить «сзади» и обнимать за грудь школьницу. Он считает, что юмористы представили героическую смерть генерала под холодными струями воды на морозе как что-то смешное и глупое.

Напомним, скандальный скетч появился еще в 2013 году, но внимание к нему привлек кинорежиссер Никита Михалков в передаче «Бесогон» в 2018 году. Он возмутился шуткой о «замерзшем духе» Дмитрия Карбышева. Позднее артистка Наталия Медведева извинилась за шутку на своей странице в «Инстаграме» — по ее словам, она думала, что генерал не существовал.