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Общество
25.02.2019 12:44
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«Дипломатическая осада». Бразилия призвала к освобождению Венесуэлы после столкновений из-за гуманитарной помощи на границе

Бразилия прекратила попытки отправить грузовики с продуктами и медикаментами на территорию соседней республики, а также расширила кордон безопасности, чтобы снизить напряжение в регионе. После этого бразильские власти призвали к давлению на режим Николаса Мадуро. 

«Бразилия призывает международное сообщество, особенно те страны, которые еще не признали Хуана Гуайдо в качестве временного президента, присоединиться к усилиям по освобождению Венесуэлы», – цитирует 25 февраля заявление МИДа Бразилии агентство Reuters. 

По данным пограничников на бразильском пункте пропуска Рорайма, число венесуэльцев, которых сейчас лечат от огнестрельных ранений, выросло с 5 до 18. Состояние большинства – тяжелое. По их словам, в приграничной зоне в районе венесуэльского города Санта-Елена всю субботу, 23 февраля, шли «постоянные перестрелки», в которых принимали участие в том числе вооруженные люди без опознавательных знаков. 

Бразилия пыталась провезти через границу два небольших грузовика с рисом, сухим молоком и аптечками, однако через какое-то время они въехали обратно в Бразилию. По сообщениям СМИ, местные жители безуспешно попытались заблокировать движение венесуэльских военных, которых Мадуро начал стягивать к границе. 

Бразилия как одна из самых развитых стран региона долгое время поддерживала Венесуэлу, когда у власти в стране была левая «Рабочая партия». Однако ситуация резко изменилась после избрания президентом Бразилии Жаира Болсонару.  Новые власти пообещали Мадуро «дипломатическую осаду» после блокировки доставки гуманитарной помощи в страну.

В свою очередь, Колумбия, с которой Мадуро разорвал дипломатические отношения (также из-за попыток доставить гуманитарную помощь), заявила о необходимости избавить соседнюю страну от «варварства». Колумбийский президент Иван Дуке Маркес призвал в своем твиттере «усилить дипломатическую осаду диктатуры в Венесуэле». Ранее грузовики с  продовольствием и медикаментами из США неоднократно пытались прорваться в соседнюю страну, но их встречали слезоточивым газом и резиновыми пулями. Два грузовика сгорели  в огне. В понедельник, 25 февраля, попыток отстаивать грузы больше не предпринималось. 

Указ о поставках гуманитарной помощи в Венесуэлу ранее издал провозгласивший себя временным президентом Хуан Гуайдо.

Одной из немногих стран в Латинской Америке, которая до сих пор поддерживает власть действующего президента Николаса Мадуро, остается Куба. По словам президента Мигеля Диас-Канеля, Венесуэла стала жертвой «попыток империализма США восстановить неолиберализм» в регионе. 

Справка:

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как Гуайдо объявил себя президентом. Его поддержали США, ряд стран Латинской Америки, о готовности признать Гуайдо заявили и ряд европейских стран. Россия, Турция, Куба выразили поддержку Мадуро. Армия Венесуэлы также остается верной действующему президенту.

Помимо политического кризиса,​ в Венесуэле тяжелая экономическая ситуация. Страна находится под американскими санкциями, а также в изоляции, почти не имея контактов со многими латиноамериканскими соседями. По данным МВФ, в 2018 году ВВП страны сократился на 18%. Кроме того, в стране гиперинфляция, дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.

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