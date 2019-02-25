«Дипломатическая осада». Бразилия призвала к освобождению Венесуэлы после столкновений из-за гуманитарной помощи на границе

Бразилия прекратила попытки отправить грузовики с продуктами и медикаментами на территорию соседней республики, а также расширила кордон безопасности, чтобы снизить напряжение в регионе. После этого бразильские власти призвали к давлению на режим Николаса Мадуро.

«Бразилия призывает международное сообщество, особенно те страны, которые еще не признали Хуана Гуайдо в качестве временного президента, присоединиться к усилиям по освобождению Венесуэлы», – цитирует 25 февраля заявление МИДа Бразилии агентство Reuters.

По данным пограничников на бразильском пункте пропуска Рорайма, число венесуэльцев, которых сейчас лечат от огнестрельных ранений, выросло с 5 до 18. Состояние большинства – тяжелое. По их словам, в приграничной зоне в районе венесуэльского города Санта-Елена всю субботу, 23 февраля, шли «постоянные перестрелки», в которых принимали участие в том числе вооруженные люди без опознавательных знаков.

Бразилия пыталась провезти через границу два небольших грузовика с рисом, сухим молоком и аптечками, однако через какое-то время они въехали обратно в Бразилию. По сообщениям СМИ, местные жители безуспешно попытались заблокировать движение венесуэльских военных, которых Мадуро начал стягивать к границе.

Бразилия как одна из самых развитых стран региона долгое время поддерживала Венесуэлу, когда у власти в стране была левая «Рабочая партия». Однако ситуация резко изменилась после избрания президентом Бразилии Жаира Болсонару. Новые власти пообещали Мадуро «дипломатическую осаду» после блокировки доставки гуманитарной помощи в страну.

В свою очередь, Колумбия, с которой Мадуро разорвал дипломатические отношения (также из-за попыток доставить гуманитарную помощь), заявила о необходимости избавить соседнюю страну от «варварства». Колумбийский президент Иван Дуке Маркес призвал в своем твиттере «усилить дипломатическую осаду диктатуры в Венесуэле». Ранее грузовики с продовольствием и медикаментами из США неоднократно пытались прорваться в соседнюю страну, но их встречали слезоточивым газом и резиновыми пулями. Два грузовика сгорели в огне. В понедельник, 25 февраля, попыток отстаивать грузы больше не предпринималось.

Указ о поставках гуманитарной помощи в Венесуэлу ранее издал провозгласивший себя временным президентом Хуан Гуайдо.

Одной из немногих стран в Латинской Америке, которая до сих пор поддерживает власть действующего президента Николаса Мадуро, остается Куба. По словам президента Мигеля Диас-Канеля, Венесуэла стала жертвой «попыток империализма США восстановить неолиберализм» в регионе.