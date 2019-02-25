Оранжевое небо, оранжевое солнце: в Кировском районе землю покрыли рыжие осадки — жители говорят о выбросе с «Армалита»

Жители Кировского района рассказали о том, что на улице Трефолева, у машиностроительного завода «Армалит», в воздух якобы произошел выброс неизвестной летучей смеси рыжего цвета. Как видно на фото читателей и фотографа «Фонтанки», смесь действительно осела в виде яркого налета, который очень трудно удалить.

Сергей Михайличенко/

"Разлетается вся эта смесь минимум на 300 метров. Крыши зданий, которые рядом, также все рыжие. Вокруг вообще все рыжего цвета, все машины рядом со зданием Трефолева, 2А, рыжие, фасады зданий на территории тоже рыжие и покрыты этим налетом. Плюс ко всему в момент выброса пахнет так, что невозможно дышать! Причем пахнет даже в Огородном переулке, и жителям Кировского района приходится этим дышать", – рассказал читатель «Фонтанки» Владимир.

Снимки и обстоятельства ЧП редакция передала в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Смольного. На самом предприятии обещали предоставить развернутый комментарий ситуации в ближайшее время.

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