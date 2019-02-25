Происшествия
Оранжевое небо, оранжевое солнце: в Кировском районе землю покрыли рыжие осадки — жители говорят о выбросе с «Армалита»
Жители Кировского района рассказали о том, что на улице Трефолева, у машиностроительного завода «Армалит», в воздух якобы произошел выброс неизвестной летучей смеси рыжего цвета. Как видно на фото читателей и фотографа «Фонтанки», смесь действительно осела в виде яркого налета, который очень трудно удалить.
Сергей Михайличенко/
"Разлетается вся эта смесь минимум на 300 метров. Крыши зданий, которые рядом, также все рыжие. Вокруг вообще все рыжего цвета, все машины рядом со зданием Трефолева, 2А, рыжие, фасады зданий на территории тоже рыжие и покрыты этим налетом. Плюс ко всему в момент выброса пахнет так, что невозможно дышать! Причем пахнет даже в Огородном переулке, и жителям Кировского района приходится этим дышать", – рассказал читатель «Фонтанки» Владимир.
Снимки и обстоятельства ЧП редакция передала в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Смольного. На самом предприятии обещали предоставить развернутый комментарий ситуации в ближайшее время.
Меньше года назад жители Петроградской стороны обнаружили во дворах синий снег. Городские службы оперативно обнаружили источник его распространения.
Справка:
АО «Армалит» — машиностроительный завод с вековой историей. Предприятие производит судовую арматуру, предназначенную для применения в системах трубопроводов, общепромышленную трубопроводную арматуру для предприятий нефтяной, газовой, химической и других отраслей промышленности. А также арматуру для атомной отрасли, поковки, отливки из чугуна, стали и цветных металлов. А также предоставляет услуги в области механической обработки деталей. Клиентами «Армалита» являются судостроительные и судоремонтные компании: ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», промышленные предприятия: УП «МЗКТ» («Минский завод колёсных тягачей»), ООО «УДМЗ» («Уральский дизельмоторный завод»), ОАО «Компрессор», ОАО «Пролетарский завод», ОАО «Балтийский завод», предприятия ЖКХ и ЖД.