Возвращение перелётных птиц и температурный рекорд: в Финляндии почувствовали дыхание весны

Потепление, которое началось на минувших выходных в Финляндии, продолжится по всей стране. В понедельник, 25 февраля, даже в Лапландии стоит плюсовая температура.

До конца рабочей недели синоптики обещают солнце, однако к выходным ожидается лёгкий «минус» и более пасмурная погода, передаёт Ilta-Sanomat.

В воскресенье, 24 февраля, температурный рекорд этого года был зафиксирован в области Сатакунта на западе Финляндии. По данным Метеорологического института страны, на Аландских островах столбик термометра достиг отметки в +9,7 градуса Цельсия. Днём ранее в Лапландии потеплело до +8,5 градуса.

В Суоми с зимовки уже прилетели первые жаворонки. Впрочем, по словам орнитологов, в целом из-за глобального потепления зимующие в Европе и Северной Америке птицы стали в последнее время возвращаться на одну — две недели раньше, чем 50 лет назад, пишет Yle.

О раннем приходе весны свидетельствует и то, что медведи в хельсинкском зоопарке Коркеасаари проснулись ещё 8 февраля, хотя обычно косолапые вылезают из берлоги к началу марта.

Совсем скоро начнётся и неприятный для аллергиков сезон пыльцы, предупреждают метеорологи. До южных регионов пыльца может прилетать вместе с ветром. На юго-западе страны уже кое-где замечены подснежники, которые вот-вот зацветут:

По прогнозам финских метеорологов, плюсовая температура в Петербурге продержится до четверга. В пятницу ожидается похолодание до -4 градусов Цельсия.