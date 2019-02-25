Петербуржцы стали на 30% чаще расплачиваться картами. Все больше из них системы «Мир»

Жители СЗФО, и Петербурга в частности, все активнее используют карты для оплаты покупок. Объем операций по оплате товаров и услуг в 2018 году составил 2,9 трлн рублей – это на 29,5% больше, чем годом ранее. Средний чек при оплате картой у жителей округа составил 900 рублей, а при снятии наличных – 9,1 тыс. рублей.

Как сообщило 25 февраля Северо-Западное главное управление Банка России, в 2018 году с использованием выпущенных банками Северо-Западного региона (СЗФО) платежных карт совершено 3,6 млрд операций на 6,1 трлн рублей. По сравнению с 2017 годом это на 29,3% больше по количеству операций и на 14,1% по объему. При этом количество операций по снятию наличных с карт снизилось на 4,7% – до 349,6 млн транзакций, а количество операций по оплате товаров выросло на 34,4%, до 3,3 млрд.

Число выпущенных в СЗФО в 2018 году платежных карт увеличилось на 1,9% – до 27,91 млн штук, в том числе до 13,96 млн штук в Санкт-Петербурге (рост на 2,6%). За 2018 год число карт «Мир» в СЗФО выросло почти вдвое – до 4,97 млн штук, в том числе в Санкт-Петербурге – до 2,04 млн штук. В Северной столице карты этой системы уже занимают 14,6% рынка. В течение года в СЗФО также увеличивалось число кредитных карт. В результате их доля в общем количестве карт составляла 11,2%, или 3,1 млн штук, в Санкт-Петербурге – 9,9%, или 1,4 млн штук.