Рогозин закрыл свой Twitter от случайных читателей

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ограничил доступ к своему профилю в Twitter, теперь его аккаунт доступен лишь "старым" подписчикам или тем, кого после запроса на чтение лично одобрит Рогозин.

В понедельник на странице Рогозина в сети Twitter появилось изображение замочка и надпись, что доступ к его твитам ограничен. Это значит, что владелец аккаунта заблокировал возможность чтения новых сообщений людям, которые не были на него подписаны, пока его профиль был открытым.

В соответствии с правилами Twitter, теперь, чтобы увидеть сообщения главы Роскомоса, нужно быть не только зарегистрированным пользователем, но и подать "запрос на чтение", после чего Рогозин одобрит подписчика или отклонит его заявку.

Рогозин публикует записи в Twitter довольно часто. Обычно глава Роскосмоса делится планами российской космонавтики на будущее, а также комментирует уже произошедшие в отрасли события. Будучи еще вице-премьером, Рогозин уже ограничивал доступ к своей страничке в Twitter в феврале 2018 года. Тогда же он удалил свою страницу в Facebook. Кроме того, у Рогозина остается аккаунт в YouTube, где глава Роскосмоса публикует различное видео, включая клипы на свои песни.