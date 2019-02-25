Обвиняемому по наркотической статье в СИЗО привели невесту. Перед судом он решил венчаться

В новом следственном изоляторе в Колпино впервые совершено таинство венчания. В качестве гостей на церемонии выступила вооруженная охрана.

Фотографии из храма при СИЗО «Кресты» в Колпино 25 февраля опубликовала пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. В ведомстве отмечают, что пара давно жената, однако теперь, когда супруг находится в изоляторе, мужчина и женщина решили сочетаться еще и церковным браком. Обвиняемого в хранении наркотиков и его невесту по всем канонам обвенчал отец Георгий. Супругов он наставлял «хранить свою семью и стойко противостоять жизненным испытаниям».