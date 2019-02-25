«Левада-центр»: Больше трети россиян видят в деле сенатора Арашукова «передел». Почти 70% говорят о «всеобщей коррумпированности» власти

Почти половина россиян слышала про «дело Арашуковых». 45% участников исследования «Левада-центра» признались, что знакомы с сюжетом. Ещё 17% указали на своё повышенное внимание к аресту сенатора.

Больше трети россиян (37%), которые внимательно следят за новостями по делу сенатора Рауфа Арашукова, считают, что это «борьба за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками». Каждый пятый (18%) считает, что этим делом власти пытаются «отвлечь внимание населения от реальных проблем в экономике». Вместе с тем большинство участников исследования социологов (41%) видят в деле Арашукова «серьезную борьбу с коррупцией в государственном аппарате».

Среди тех, кто не следит внимательно за резонансным делом, большая часть считает его «переделом» (31%). Лишь каждый четвертый (25%) видит реальную борьбу с коррупцией. 23% называют ситуацию отвлечением внимания.

В то же время лишь 22% россиян считают, что получение взяток чиновниками высокого ранга, сокрытие ими доходов и преследование их силовиками – это «единичные, нетипичные явления для высшего руководства страны». Подавляющее большинство (68%) говорят, что такие процессы являются «проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти».

Опрос проведен 15–20 февраля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.