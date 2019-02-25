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Строительство
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25.02.2019 11:51
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Жилой комплекс «Сосновка» в финале Move Realty Awards

Жилой комплекс «Сосновка» в финале Move Realty Awards

АО «Строительный трест»

Пятиэтажный ЖК «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга вышел в финал федеральной премии в области недвижимости Move Realty Awards в номинации «Проект года бизнес-класса».

Список финалистов премии был составлен по итогу первичного этапа оценки номинантов, который продолжался с начала января по середину февраля 2019 года. По информации организаторов, в этом году на участие в конкурсе было подано более 200 заявок от строительных компаний Москвы и Санкт-Петербурга.

Первичный этап выбора объектов заключался в оценке по 50 критериям. В частности, учитывались стоимость недвижимости, удобство приобретения, характеристика района и внешней инфраструктуры, конструктивные данные дома и квартир, внутренняя инфраструктура, безопасность проживания и надежность застройщика.

Следующий этап оценки – закрытое голосование экспертного совета. Церемония награждения Move Realty Awards 2019 состоится 21 марта в Москве.

Архитектурно-планировочная композиция «Сосновки» разработана таким образом, чтобы создать атмосферу клубного дома и ощущение особого пространства для жизни. В доме 205 квартир, 46 из которых обладают собственными просторными открытыми террасами от 87 до 167 кв. м.

Внутренний закрытый двор жилого комплекса длиной 119 м и шириной от 21 до 31 метра полностью отдан ее жителям: отсутствие автомобилей, безбарьерная и безопасная жилая среда, комплексное благоустройство, детские площадки и спортивные комплексы, беговая и велосипедная дорожки, зоны отдыха и дизайнерские ландшафтные композиции.

«В понимании части людей, бизнес-класс возможен только в исторической части нашего города. Но ситуация такова, что на рынке уже сложились предпосылки для объектов высокого класса в нецентральных локациях. И уровень спроса на недвижимость в комплексе «Сосновка» подтверждает эту тенденцию», – комментирует директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

Также по итогам работы в 2018 году компания «Строительный трест» вошла в шорт-лист премии Move Realty Awards в номинации «Девелопер года».

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

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