Экс-главу Генштаба Украины задержали по подозрению в госизмене

Военная прокуратура задержала по подозрению в госизмене бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, который покинул пост в 2014 году во время госпереворота в Киеве.

Об этом 25 февраля сообщает украинское информагентство УНН со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. "Сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковника Владимира Замана", – говорится в сообщении.

Генерал Владимир Замана покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку. Свое решение Думанский объяснил тем, что "происходит втягивание военных в гражданский конфликт", что он считает недопустимым. По его словам, "это может привести к гибели как военнослужащих, так и мирных граждан, что непозволительно". Минобороны в ответ заявило, что "бывшие начальник генерального штаба и его заместитель вводят в заблуждение военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, которые четко выполняют задачи по назначению".

Госпереворот в Киеве случился 21 февраля 2014 года на волне беспорядков на площади Независимости в центре украинской столицы. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.