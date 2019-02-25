Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике спорта слепых впервые пройдут в Петербурге

В Санкт-Петербурге впервые пройдут Всероссийские соревнования по легкой атлетике спорта слепых. Они посвящены памяти заслуженного тренера России Владимира Протасова, открывшего спортивному миру не один десяток спортсменов экстра-класса, в том числе чемпионов Паралимпийских игр.

Соревнования станут первыми официальными стартами, проводимыми после условного восстановления Паралимпийского комитета России в Международном Паралимпийском комитете, что после долгого времени дает возможность российским паралимпийцам участвовать в международных рейтинговых соревнованиях по легкой атлетике.

Турнир пройдет с 28 февраля по 2 марта 2019 года в СК «Легкоатлетический манеж» (Теннисная аллея, д. 3). В программе – бег на различные дистанции, толкание ядра, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту.

В соревнованиях примут участие опытные и именитые спортсмены: заслуженные мастера спорта, чемпионы и призеры Европы, мира, Паралимпийских игр.