Происшествия
Как арестовывали водителя BMW, сбившего пятерых на Невском. Онлайн из зала суда
В Куйбышевском районном суде Петербурга 25 февраля избирали меру пресечения для 30-летнего Мурада Касымова, который за рулем BMW X6 сбил пять человек на тротуаре Невского проспекта в ночь на воскресенье. Погибли двое. Трое в больнице. «Фонтанка» вела трансляцию заседания.
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Суд закончился. Касымов отправился в СИЗО. Его родственники погрузились в «Мерседес» и уехали с Караванной. Журналисты разошлись.
«Фонтанка» так же заканчивает трансляцию. Спасибо, что были с нами.
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Большой фоторепортаж из зала суда:
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Мужчина, назвавший себя двоюродным братом обвиняемого, заявил, что будет связываться с потерпевшими. «Сожалеем, непростая ситуация», - сказал он корреспонденту «Фонтанки».
Касымову не принесли сумку. Его адвокат бросил: «Без комментариев» и убежал.
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Мурад Касымов после оглашения решения суда:
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Мурада Касымова вывели из зала суда.
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Журналистов криками отгоняют от клетки, в которой находится обвиняемый.
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«Я раскаиваюсь. Сожалею. Это всё, что я хотел сказать. Постараюсь оказать помощь», - сказал Касымов.
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Судья вернулась в зал и постановила ходатайство удовлетворить, Касымов отправлен в СИЗО-1 на два месяца.
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Как ранее писала «Фонтанка», на медосвидетельствовании на Боровой улице Касымов вел себя смирно и медикам объяснил, что надышался «шариками» в баре на Думской, после чего его «отключило».
«Фонтанка» в ночь аварии спросила у одного из сотрудников дорожной полиции, часто ли с «шариками» во лбу им попадаются чудаки на дорогах. «Все чаще», – спокойно ответили нам.
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Санкция ч.6 статьи 264 Уголовного кодекса, по которой возбудили дело против Касымова, предусматривает от четырех до девяти лет лишения свободы.
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Впрочем, он казался целым и невредимым и сразу после аварии. Напомним ее хронологию.
К половине первого ночи уже 24 февраля черная BMW X6 с наглухо затонированным лобовым стеклом проскочила перекресток с Литейным и пошла побыстрее. Продолжалось недолго. Метров через пятьдесят, возле дома 53, иномарка пошла на обгон, задев «Мерседес», потом чиркнула по «Шкоде Октавия», и БМВ выкинуло на тротуар. Машина вильнула, чуть задев фонарный столб.
Не снижая скорости, понеслась по пешеходному пространству. Метров через двадцать BMW влепилась в первую дверь Starbacks. Выбив ее, через десять метров – во вторую.
Тут машина убила двоих и ранила троих. Энергия была такова, что удары не останавливали механизм на четырех колесах. Автомобиль уверенно несло вперед по тротуару. Еще метров через десять BMW влетела под колонны Corinthia Hotels, и пространство под козырьком в тринадцать метров прошла бодро. Хотя и теряя на ходу куски от бампера.
Движение по прохожим продолжалась еще пятьдесят семь метров. И только после этого машину выкинуло вновь на Невский. Где она наконец застыла поперек движения.
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В зале стоит тишина, без камер стало посвободнее, но пять скамеек забиты.
Обвиняемый сидит съежившись в углу клетки, видимых повреждений после аварии на нем не видно.
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Судья удаляется в совещательную комнату.
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Следователь заявил, что, по его мнению, находясь на свободе, Касымов может скрыться, поскольку есть загранпаспорт, периодически выезжает заграницу.
Прокуратура поддерживает.
«Я раскаиваюсь, сожалею, готов понести наказание», - снова невпопад ответил Касымов на вопрос об отношении к ходатайству следствия.
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Отец Касымова тоже находится в зале. Он зашел прямо за конвоем. Смуглые юноши отдельно просили его пропустить.
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В суде установили личность. Мураду Касымову 30 лет, родился в Азербайджане, но гражданство российское. Образование среднее, семьи нет, работы нет.
Следствие ожидаемо ходатайствует об аресте.
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Касымову предоставили переводчика, но он предпочитает разговаривать на русском языке.
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«Ваша честь, я раскаиваюсь...» - сразу вставил обвиняемый, хотя спрашивали о согласии на съемку.
Снимать в итоге в зале запретили.
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Четверо полицейских теснятся в коридоре. «Родственники, садитесь как-нибудь», - просит секретарь. Но садиться некуда.
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В зал запустили журналистов. Касымов находится в камере.
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Мурада Касымова доставили в суд.
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Корреспондент «Фонтанки» заметил перед залом группу людей, которые могут быть земляками подозреваемого Касымова. В толчею из камер при этом они не лезут. Один из них нервно залетел в здание вместе с корреспондентом и буквально бежал к двери.
- Я по аварии вчерашней.
Приставу даже не надо было больше объяснять: «Поднимайтесь на 4-й, там много уже».
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Перед залом дежурного судьи уже аншлаг из СМИ.
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В Куйбывшевский районный суд привезли материалы дела, передает корреспондент «Фонтанки». Однако, во сколько начнется заседание, пока непонятно. Ранее называлось время в 14.00.
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Видео смертельной аварии на Невском можно посмотреть здесь.
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Погибший на Невском проспекте иностранец Тодд Кроуэл был разработчиком компьютерных игр и как раз готовил к релизу гонки по заснеженным дорогам России, которую он объездил вдоль и поперек. Его мать Шерри Кроуэл рассказала «Фонтанке» про сына.
Ранее «Фонтанка» уже рассказывала, что друзья очень удивились решению Тодда переехать в Россию. Сам мужчина родом из курортного прибрежного района Джорджии. Опрошенные «Фонтанкой» знакомые мужчины (большинство из которых в первый раз встретили его в баре — в самых разных уголках России) говорят, что он был много где в мире, но однажды попав в нашу страну необъяснимо влюбился и начал учить язык и часто ездить в такие места России, в которых был не каждый россиянин. Помимо Москвы и Петербурга Тодд посетил Алтайский край, Иркутск с Байкалом, Белгород, Пермь, Казань, Екатеринбург, и многие другие города.
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Как писала «Фонтанка», до допроса у следователя Касымов несколько раз разным сотрудникам объяснил свое видение. Дословно: «…на Думской в баре надышался «шариками»... вот меня и выключило… я, честно, в шоке…»
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«Фонтанка» проверила поведение Касымова на перекрестках и в переулках Петербурга. За пару лет – 55 нарушений. Сначала на «Мерседесе», потом на BMW X5, а с 2017 года опять на Х, но на единицу круче. «Фонтанка» выяснила, что 14 ноября прошлого года Касымов лишен прав. В тот день он отказался от освидетельствования.
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«Фонтанка» уже публиковала его резюме. Родился в Азербайджане, в Петербурге семья живет примерно с 2010 года. Причем родня нехилая. В трехкомнатной квартире на улице Джона Рида зарегистрирован как Мурад Касымов, так и 21 его земляк. Они дружные. Многие вскоре подскочили на Невский, но крыть было нечем. Да и полицейских вокруг Касымова стояло человек восемь.
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Действия Касымова квалифицировали по ч. 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Уголовное дело в связи с резонансом события передали в Следственный комитет.
По данным нашего издания, Касымов сейчас находится в изоляторе временного содержания на Захарьевской улице. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте.
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В ночь на 24 февраля на троутар Невского проспекта вылетел BMW X6. Внедорожник промчался около 120 метров и у дома 55 врезался в группу пешеходов. На месте погибли двое. Один из них – гражданин США Тодд Кроэул, вторая жертва – 38-летняя жительница Москвы Евгения Корнеенкова. Трое были госпитализированы с тяжелыми травмами. Из-за руля достали 30-летнего Мурада Касимова. По предварительной информации, водитель был под воздействиемм некоего одурманивающего газа.