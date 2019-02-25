18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 65.26р
74.09р
14:16 25.02.2019
Расширенный поиск

Происшествия
25.02.2019 12:18
Печать

Как арестовывали водителя BMW, сбившего пятерых на Невском. Онлайн из зала суда

В Куйбышевском районном суде Петербурга 25 февраля избирали меру пресечения для 30-летнего Мурада Касымова, который за рулем BMW X6 сбил пять человек на тротуаре Невского проспекта в ночь на воскресенье. Погибли двое. Трое в больнице. «Фонтанка» вела трансляцию заседания.

  • Суд закончился. Касымов отправился в СИЗО. Его родственники погрузились в «Мерседес» и уехали с Караванной. Журналисты разошлись.

    «Фонтанка» так же заканчивает трансляцию. Спасибо, что были с нами.

  • Большой фоторепортаж из зала суда:

    Как арестовывали водителя BMW, сбившего пятерых на Невском. Онлайн из зала суда

  • Мужчина, назвавший себя двоюродным братом обвиняемого, заявил, что будет связываться с потерпевшими. «Сожалеем, непростая ситуация», - сказал он корреспонденту «Фонтанки».

    Касымову не принесли сумку. Его адвокат бросил: «Без комментариев» и убежал.

  • Мурад Касымов после оглашения решения суда:

  • Мурада Касымова вывели из зала суда.

    Смотреть в новом окне Татьяна Ципуштанова/"Фонтанка.ру"

  • Журналистов криками отгоняют от клетки, в которой находится обвиняемый.

  • «Я раскаиваюсь. Сожалею. Это всё, что я хотел сказать. Постараюсь оказать помощь», - сказал Касымов.

  • Судья вернулась в зал и постановила ходатайство удовлетворить, Касымов отправлен в СИЗО-1 на два месяца.

  • Как ранее писала «Фонтанка», на медосвидетельствовании на Боровой улице Касымов вел себя смирно и медикам объяснил, что надышался «шариками» в баре на Думской, после чего его «отключило».

    «Фонтанка» в ночь аварии спросила у одного из сотрудников дорожной полиции, часто ли с «шариками» во лбу им попадаются чудаки на дорогах. «Все чаще», – спокойно ответили нам.

  • Санкция ч.6 статьи 264 Уголовного кодекса, по которой возбудили дело против Касымова, предусматривает от четырех до девяти лет лишения свободы.

  • Впрочем, он казался целым и невредимым и сразу после аварии.  Напомним ее хронологию.

    К половине первого ночи уже 24 февраля черная BMW X6 с наглухо затонированным лобовым стеклом проскочила перекресток с Литейным и пошла побыстрее. Продолжалось недолго. Метров через пятьдесят, возле дома 53, иномарка пошла на обгон, задев «Мерседес», потом чиркнула по «Шкоде Октавия», и БМВ выкинуло на тротуар. Машина вильнула, чуть задев фонарный столб.

    Не снижая скорости, понеслась по пешеходному пространству. Метров через двадцать BMW влепилась в первую дверь Starbacks. Выбив ее, через десять метров – во вторую.

    Тут машина убила двоих и ранила троих. Энергия была такова, что удары не останавливали механизм на четырех колесах. Автомобиль уверенно несло вперед по тротуару. Еще метров через десять BMW влетела под колонны Corinthia Hotels, и пространство под козырьком в тринадцать метров прошла бодро. Хотя и теряя на ходу куски от бампера.

    Движение по прохожим продолжалась еще пятьдесят семь метров. И только после этого машину выкинуло вновь на Невский. Где она наконец застыла поперек движения.

  • В зале стоит тишина, без камер стало посвободнее, но пять скамеек забиты.

    Обвиняемый сидит съежившись в углу клетки, видимых повреждений после аварии на нем не видно.

  • Судья удаляется в совещательную комнату.

  • Следователь заявил, что, по его мнению, находясь на свободе, Касымов может скрыться, поскольку есть загранпаспорт, периодически выезжает заграницу.

    Прокуратура поддерживает.

    «Я раскаиваюсь, сожалею, готов понести наказание», - снова невпопад ответил Касымов на вопрос об отношении к ходатайству следствия.

  • Отец Касымова тоже находится в зале. Он зашел прямо за конвоем. Смуглые юноши отдельно просили его пропустить.

  • В суде установили личность. Мураду Касымову 30 лет, родился в Азербайджане, но гражданство российское. Образование среднее, семьи нет, работы нет.

    Следствие ожидаемо ходатайствует об аресте.

  • Касымову предоставили переводчика, но он предпочитает разговаривать на русском языке.

  • «Ваша честь, я раскаиваюсь...» - сразу вставил обвиняемый, хотя спрашивали о согласии на съемку.

    Снимать в итоге в зале запретили.

  • Четверо полицейских теснятся в коридоре. «Родственники, садитесь как-нибудь», - просит секретарь. Но садиться некуда.

  • В зал запустили журналистов. Касымов находится в камере.

    Фото: Михаил Огнев

  • Мурада Касымова доставили в суд.

    Фото: Михаил Огнев

  • Корреспондент «Фонтанки» заметил перед залом группу людей, которые могут быть земляками подозреваемого Касымова. В толчею из камер при этом они не лезут. Один из них нервно залетел в здание вместе с корреспондентом и буквально бежал к двери.

    - Я по аварии вчерашней.

    Приставу даже не надо было больше объяснять: «Поднимайтесь на 4-й, там много уже».

  • Перед залом дежурного судьи уже аншлаг из СМИ.

    Фото: Татьяна Ципуштанова

  • В Куйбывшевский районный суд привезли материалы дела, передает корреспондент «Фонтанки». Однако, во сколько начнется заседание, пока непонятно. Ранее называлось время в 14.00.

    Фото: Татьяна Ципуштанова

  • Видео смертельной аварии на Невском можно посмотреть здесь.

  • Погибший на Невском проспекте иностранец Тодд Кроуэл был разработчиком компьютерных игр и как раз готовил к релизу гонки по заснеженным дорогам России, которую он объездил вдоль и поперек. Его мать Шерри Кроуэл рассказала «Фонтанке» про сына.

    Ранее «Фонтанка» уже рассказывала, что друзья очень удивились решению Тодда переехать в Россию. Сам мужчина родом из курортного прибрежного района Джорджии. Опрошенные «Фонтанкой» знакомые мужчины (большинство из которых в первый раз встретили его в баре — в самых разных уголках России) говорят, что он был много где в мире, но однажды попав в нашу страну необъяснимо влюбился и начал учить язык и часто ездить в такие места России, в которых был не каждый россиянин. Помимо Москвы и Петербурга Тодд посетил Алтайский край, Иркутск с Байкалом, Белгород, Пермь, Казань, Екатеринбург, и многие другие города.

     

  • Как писала «Фонтанка», до допроса у следователя Касымов несколько раз разным сотрудникам объяснил свое видение. Дословно: «…на Думской в баре надышался «шариками»... вот меня и выключило… я, честно, в шоке…»

  • «Фонтанка» проверила поведение Касымова на перекрестках и в переулках Петербурга. За пару лет – 55 нарушений. Сначала на «Мерседесе», потом на BMW X5, а с 2017 года опять на Х, но на единицу круче. «Фонтанка» выяснила, что 14 ноября прошлого года Касымов лишен прав. В тот день он отказался от освидетельствования.

  • «Фонтанка» уже публиковала его резюме. Родился в Азербайджане, в Петербурге семья живет примерно с 2010 года. Причем родня нехилая. В трехкомнатной квартире на улице Джона Рида зарегистрирован как Мурад Касымов, так и 21 его земляк. Они дружные. Многие вскоре подскочили на Невский, но крыть было нечем. Да и полицейских вокруг Касымова стояло человек восемь.

  • Действия Касымова квалифицировали по ч. 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Уголовное дело в связи с резонансом события передали в Следственный комитет.

    По данным нашего издания, Касымов сейчас находится в изоляторе временного содержания на Захарьевской улице. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте.

  • В ночь на 24 февраля на троутар Невского проспекта вылетел BMW X6. Внедорожник промчался около 120 метров и у дома 55 врезался в группу пешеходов. На месте погибли двое. Один из них – гражданин США Тодд Кроэул, вторая жертва – 38-летняя жительница Москвы Евгения Корнеенкова. Трое были госпитализированы с тяжелыми травмами. Из-за руля достали 30-летнего Мурада Касимова. По предварительной информации, водитель был под воздействиемм некоего одурманивающего газа.

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
25.02.2019 13:04

Группа ЦДС разработала дизайн-проект интерьеров детского сада в Кудрово

Группа ЦДС разработала дизайн-проект интерьеров детского сада, строящегося в Кудрово. Объект будет введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года.
АО «Строительный трест»
25.02.2019 11:51

Жилой комплекс «Сосновка» в финале Move Realty Awards

Пятиэтажный ЖК «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга вышел в финал федеральной премии в области недвижимости Move Realty Awards в номинации «Проект года бизнес-класса».
предоставлено компанией ООО «Медпомощь 24»
23.02.2019 10:00

Петербуржцев приглашают проверить сердце

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) сохраняют лидирующее положение среди причин смертности в мире. Ежегодно они уносят 17 миллионов жизней.
СК «Полис Групп»
22.02.2019 14:59

Все сделки ГК «Полис Групп» регистрируются по технологии блокчейн

В 2019 году сделки по покупке квартир во всех жилых комплексах ГК «Полис Групп» заключаются с помощью технологии блокчейн. В прошлом году в этом формате регистрировалась только покупка квартир в ЖК «ПаркЛэнд» и «Полис на Московской».
«Аквилон Инвест»
22.02.2019 14:57

«Аквилон Инвест» вывел в продажу готовые квартиры у метро «Звездная»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» вывел в продажу пул квартир в уже сданных корпусах первой очереди ЖК 4YOU, где сегодня идет заселение.
pixabay.com
22.02.2019 13:57

Весна – пора задуматься о красоте ваших стоп

Именно в начале марта, в Центре ортопедии Американской Медицинской Клиники (АМК), традиционно возрастает количество обращений от представительниц прекрасного пола.
СК «Полис Групп»
21.02.2019 18:26

В «Полис Групп» скидка 100 000 руб. на апартаменты в комплексе «М97»

Компания «Полис Групп» запустила новую акцию* на приобретение апартаментов в комплексе «М97», который возводится в 3 минутах ходьбы от ст. м. «Московские ворота».
Glorax Development
21.02.2019 16:54

Glorax Development вывела в продажу новый корпус в Ligovsky City

В «Первом квартале» проекта Ligovsky City на Лиговском пр,271 появилось предложение без «лишних» квадратных метров для тех, кто хочет максимально функциональную планировку.
Glorax Development
21.02.2019 16:32

Предложения февраля в проектах Glorax Development

Последний зимний месяц порадует всех, кто задумался о собственной недвижимости, яркими предложениями в жилых комплексах Glorax Development.
Glorax Development
21.02.2019 16:19

В VI квартале Golden City осталось пять трехкомнатных квартир

В жилом комплексе Golden City на намывных территориях Васильевского острова, который реализует компания Glorax Development, осталось всего пять трехкомнатных квартир площадью от 81 до 98 кв м.
ЗАО «Ленстройтрест»
21.02.2019 15:17

Условия послабления для застройщиков по эскроу-счетам необходимо прояснить

Инициатива Минстроя по освобождению от перехода на эскроу-счета объектов, готовых не менее чем на 30%, призвана помочь застройщикам перейти на работу по новым правилам, однако необходимо прояснить методику расчета готовности объектов. Таким мнением поделилась генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.02.2019 12:48

В Санкт-Петербургском вузе реализован проект вендинг-прачечной

В прачечных самообслуживания, расположенных в общежитиях Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), теперь можно расплатиться безналично. Проект реализован вузом, Банком «Санкт-Петербург», компаниями INPAS/ «ПРИМИ КАРТУ!» и «Ландромат.ру».