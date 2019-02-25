Праздник увеличит срок оформления финской визы до двух недель

Успеть получить финский шенген до Восьмого марта можно при подаче заявления в понедельник, 25 февраля.

По данным Генерального консульства Финляндии в Петербурге, срок оформления визы при обращении на текущей неделе увеличится до 13 дней. Так, если подать заявление 26 февраля, то готовый документ можно будет забрать 11 марта. При обращении в пятницу ждать придётся до 14 марта. На длительность рассмотрения влияет то, что Восьмое марта будет выходным днём и в дипмиссии, и в визовых центрах.

При этом в Генконсульстве отмечают, что даты выдачи – предполагаемые, не гарантирующие готовность визы в указанный срок.

Напомним, финский шенген в 2018 году получили 665 тысяч россиян, из них 539 тысяч в Петербурге.