В Москве эвакуированы горсуд и 14 ТЭЦ

Утро понедельника началось в Москве с эвакуаций. Анонимы угрожают взорвать суды российской столицы и объекты энергетики.

Как сообщает 25 февраля «Интерфакс», в частности, проверки коснулись Мосгорсуда и Гагаринского районного суда. А всего неизвестные пообещали взрывы в пяти зданиях судов и 14 ТЭЦ города. Эти объекты на время проверки покинуло более тысячи человек.

По словам источника, первые угрозы поступили около десяти утра.

Напомним, что неспокойно и в Петербурге. Очередная сводка «минирований» началась с торгового центра «Румба» около Кировского завода, а приняли эстафету около десятка школ, в основном в Красносельском районе города.