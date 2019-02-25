Борьба с самоуправством: за незаконную эвакуацию машин предлагают штрафовать

В России могут установить штрафы за задержание автомобиля без составления протокола, например когда должностные лица дают разрешение устно, а протокол оформляют задним числом, или в случае составления протоколов в отсутствие водителя без понятых и без видеозаписи.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Авторами проекта также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Андрей Андрейченко, Владимир Сысоев и Данил Шилков, сообщает 25 февраля «Парламентская газета» со ссылкой на РИА Новости.

В случает нарушения штраф для должностных лиц, принимающих решение об эвакуации, как предполагается, будет составлять 30-50 тысяч рублей, для исполнителей – от 5 до 50 тысяч рублей. По мнению законодателей, отсутствие штрафов создает все условия для злоупотреблений и самоуправства.

Кроме того, предлагается разрешать владельцам эвакуируемых машин предъявлять документы, если они находятся в салоне.

Ранее депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Борис Пайкин, Владимир Сысоев предлагали запретить эвакуацию автомобилей, если там находятся люди или животные. Сейчас прямого и однозначного запрета на такие действия в законе нет, и эвакуаторщики всё чаще в процессе задержания транспортного средства нарушают права человека (в случае с животными, которых рассматривают как имущество, – право собственности).