«У северокорейцев нет чувства юмора». Двойника Ким Чен Ына попросили из Вьетнама. На прощание он поцеловался с двойником Трампа

Австралийский актер китайского происхождения Говард Экс, который известен как двойник северокорейского лидера Ким Чен Ына, был задержан во Вьетнаме, где в конце месяца пройдет саммит США — КНДР. Его коллеге по ремеслу, изображающему Трампа, разрешили остаться.

«У северокорейцев нет чувства юмора», – цитирует Reuters 25 февраля заявление Экса перед предстоящей депортацией в аэропорту Ханоя.

Экс считает, что его высылка связана с требованиями властей Северной Кореи. Он рассказал, что для его задержания потребовалось около 15 полицейских, а допрос шел почти три часа.

Информацию о высылке из страны подтвердил другой актер-двойник Рассел Уайт, который изображает Дональда Трампа. Он выложил в Instagram фотографию прощания с «великим лидером Кимом».

По словам Уайта, ему власти Вьетнама разрешили находиться в стране, но при условии, что он не будет появляться в публичных местах в образе Трампа.

Во время первой встречи лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре Уайт и Экс встречались, изображая глав государств, чем привлекли к себе много внимания.

Назначенный на самый конец февраля саммит станет уже вторым. В июне прошлого года Ким и Трамп встречались в Сингапуре, где подписали декларацию о мире на Корейском полуострове.