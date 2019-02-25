Эсминец ВМС США Donald Cook снова зашел в Одессу

Американский ракетный эсминец USSDonaldCook (DDG75) вошел утром 25 февраля в Одесский морской торговый порт. По предварительной информации, он пробудет в украинском морском городе до 27 февраля включительно.

«Кук» вошел в черноморский регион на прошлой неделе, вечером 19 февраля, и все это время был в открытом море. Командование 6-го флота США сообщает, что эсминец прибыл, чтобы «провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе». Он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCGFatih (F242) военно-морских сил Турецкой республики. Подобные учения будут проведены и с кораблями Военно-морских сил Украины, пишет «Думаская».

DDG75 впервые появился в Черном море в июле 2007 года, тогда же в первый раз зашел в Одессу. В последний раз заходил в порт Одессы в сентябре 2015 года для участия в совместных украинско-американских учениях «Си Бриз-2015». В апреле 2014 года, после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ, находился в румынской Констанце.

Это уже второй заход эсминца в Черное море в этом году. В конце января «Дональд Кук» пять дней гостил в грузинском порту Батуми.