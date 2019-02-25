Лжеминёры снова взялись за школы. Не до учёбы ученикам в Красносельском районе

После двухдневного перерыва сообщения о заминированиях продолжили сыпаться на школы в Красносельском районе Петербурга. Счёт эвакуированных в понедельник подбирается к первому десятку.

Как сообщили в социальных сетях, 25 февраля прервала занятия 394-я школа на Брестском бульваре, 285-я на улице Пограничника Гарькавого и 375-я на проспекте Кузнецова. На прогулку отправляются учащиеся и педагоги из 395-го лицея на проспекте Ветеранов и 369-го на улице Маршала Захарова. Кроме того, в группе во «ВКонтакте» администрация 546-й школы на Ленинском проспекте просит родителей забрать детей. Ждать своих взрослых учеников отправляют в соседний детский сад №82.

После прошлой недели эвакуироваться из-за парт ученикам не в новинку — заведения не раз получали предупреждения о якобы заложенной бомбе. Так, в 546-й школе раньше положенного детей отпустили в пятницу. Сорваны были занятия также в 395-м лицее и ещё ряде школ Красносельского, Кировского и Калининского районов.

Спам-рассылка с сообщениями о бомбе приходит на электронную почту школ, вузов, торговых и бизнес-центров, кафе, музеев и театров больше недели. В минувшие выходные авторы дали заведениям передохнуть и взяли паузу. Новую неделю начали с «минирования» ТРЦ. Судя по письму, полученному «Фонтанкой», ответственность за почтовый «терроризм» берёт на себя школьник, который не любит Павла Дурова и подрабатывает на СБУ.