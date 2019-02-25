18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 65.51р
74.33р
11:37 25.02.2019
Расширенный поиск

Общество
25.02.2019 11:02
Печать

Baring Vostok попросил Путина взять дело Калви под личный контроль

Основанный в 1994 году для инвестиций в Россию фонд Baring Vostok выступил с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под свой контроль дело задержанного в Москве по подозрению в мошенничестве Майкла Калви и других фигурантов.

«Просим Вас для целей обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования взять под личный контроль уголовное дело в отношении Д. М. Калви, В. Л. Абгаряна, И. Н. Зюзина, Ф. Дельпаля, М. С. Владимирова, А. С. Кордичева», – сообщается 25 февраля на сайте компании.

Составители обращения указывают, что в России сложилась практика «применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», что, по их мнению, служит способом избежать давления на бизнес-партнеров при корпоративных спорах. «Несмотря на требования законодательства, в отношении данных граждан судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркивают в Baring Vostok.

Ранее фонд заявил, что не согласен с выдвинутыми обвинениями. «BVCP считает предъявленные обвинения следствием коммерческого спора вокруг банка «Восточный», – говорится в заявлении.

Майкл Калви и еще пять человек были задержаны в столице 15 февраля. На следующий день Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и арестовал основателя инвестиционного фонда. Американский бизнесмен останется под арестом до 13 апреля.

Справка:

Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.

Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру, Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.

Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в РФ было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ООО «Медпомощь 24»
23.02.2019 10:00

Петербуржцев приглашают проверить сердце

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) сохраняют лидирующее положение среди причин смертности в мире. Ежегодно они уносят 17 миллионов жизней.
СК «Полис Групп»
22.02.2019 14:59

Все сделки ГК «Полис Групп» регистрируются по технологии блокчейн

В 2019 году сделки по покупке квартир во всех жилых комплексах ГК «Полис Групп» заключаются с помощью технологии блокчейн. В прошлом году в этом формате регистрировалась только покупка квартир в ЖК «ПаркЛэнд» и «Полис на Московской».
«Аквилон Инвест»
22.02.2019 14:57

«Аквилон Инвест» вывел в продажу готовые квартиры у метро «Звездная»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» вывел в продажу пул квартир в уже сданных корпусах первой очереди ЖК 4YOU, где сегодня идет заселение.
pixabay.com
22.02.2019 13:57

Весна – пора задуматься о красоте ваших стоп

Именно в начале марта, в Центре ортопедии Американской Медицинской Клиники (АМК), традиционно возрастает количество обращений от представительниц прекрасного пола.
СК «Полис Групп»
21.02.2019 18:26

В «Полис Групп» скидка 100 000 руб. на апартаменты в комплексе «М97»

Компания «Полис Групп» запустила новую акцию* на приобретение апартаментов в комплексе «М97», который возводится в 3 минутах ходьбы от ст. м. «Московские ворота».
Glorax Development
21.02.2019 16:54

Glorax Development вывела в продажу новый корпус в Ligovsky City

В «Первом квартале» проекта Ligovsky City на Лиговском пр,271 появилось предложение без «лишних» квадратных метров для тех, кто хочет максимально функциональную планировку.
Glorax Development
21.02.2019 16:32

Предложения февраля в проектах Glorax Development

Последний зимний месяц порадует всех, кто задумался о собственной недвижимости, яркими предложениями в жилых комплексах Glorax Development.
Glorax Development
21.02.2019 16:19

В VI квартале Golden City осталось пять трехкомнатных квартир

В жилом комплексе Golden City на намывных территориях Васильевского острова, который реализует компания Glorax Development, осталось всего пять трехкомнатных квартир площадью от 81 до 98 кв м.
ЗАО «Ленстройтрест»
21.02.2019 15:17

Условия послабления для застройщиков по эскроу-счетам необходимо прояснить

Инициатива Минстроя по освобождению от перехода на эскроу-счета объектов, готовых не менее чем на 30%, призвана помочь застройщикам перейти на работу по новым правилам, однако необходимо прояснить методику расчета готовности объектов. Таким мнением поделилась генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.02.2019 12:48

В Санкт-Петербургском вузе реализован проект вендинг-прачечной

В прачечных самообслуживания, расположенных в общежитиях Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), теперь можно расплатиться безналично. Проект реализован вузом, Банком «Санкт-Петербург», компаниями INPAS/ «ПРИМИ КАРТУ!» и «Ландромат.ру».
Setl City
21.02.2019 12:34

Весной Setl Group приступит к благоустройству набережной ЖК «Невские паруса»

В апреле Setl Group начнет работы по благоустройству берега Невы у жилого комплекса «Невские паруса». Будет проложена прогулочная дорожка, высажены деревья и кустарники.
фото предоставлено компанией Econet Oy
21.02.2019 11:00

Econet поставит очистное оборудование на целлюлозный завод Коряжмы

Компания Econet и российская компания «Группа «Илим»» подписали контракт на 2,5 млн. евро на поставку оборудования для очистных сооружений целлюлозного завода в г. Коряжма.