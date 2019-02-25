Baring Vostok попросил Путина взять дело Калви под личный контроль
Основанный в 1994 году для инвестиций в Россию фонд Baring Vostok выступил с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под свой контроль дело задержанного в Москве по подозрению в мошенничестве Майкла Калви и других фигурантов.
«Просим Вас для целей обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования взять под личный контроль уголовное дело в отношении Д. М. Калви, В. Л. Абгаряна, И. Н. Зюзина, Ф. Дельпаля, М. С. Владимирова, А. С. Кордичева», – сообщается 25 февраля на сайте компании.
Составители обращения указывают, что в России сложилась практика «применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», что, по их мнению, служит способом избежать давления на бизнес-партнеров при корпоративных спорах. «Несмотря на требования законодательства, в отношении данных граждан судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркивают в Baring Vostok.
Ранее фонд заявил, что не согласен с выдвинутыми обвинениями. «BVCP считает предъявленные обвинения следствием коммерческого спора вокруг банка «Восточный», – говорится в заявлении.
Майкл Калви и еще пять человек были задержаны в столице 15 февраля. На следующий день Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и арестовал основателя инвестиционного фонда. Американский бизнесмен останется под арестом до 13 апреля.
Справка:
Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.
Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру, Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.
Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в РФ было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.