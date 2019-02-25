Baring Vostok попросил Путина взять дело Калви под личный контроль

Основанный в 1994 году для инвестиций в Россию фонд Baring Vostok выступил с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под свой контроль дело задержанного в Москве по подозрению в мошенничестве Майкла Калви и других фигурантов.

«Просим Вас для целей обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования взять под личный контроль уголовное дело в отношении Д. М. Калви, В. Л. Абгаряна, И. Н. Зюзина, Ф. Дельпаля, М. С. Владимирова, А. С. Кордичева», – сообщается 25 февраля на сайте компании.

Составители обращения указывают, что в России сложилась практика «применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», что, по их мнению, служит способом избежать давления на бизнес-партнеров при корпоративных спорах. «Несмотря на требования законодательства, в отношении данных граждан судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркивают в Baring Vostok.

Ранее фонд заявил, что не согласен с выдвинутыми обвинениями. «BVCP считает предъявленные обвинения следствием коммерческого спора вокруг банка «Восточный», – говорится в заявлении.

Майкл Калви и еще пять человек были задержаны в столице 15 февраля. На следующий день Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и арестовал основателя инвестиционного фонда. Американский бизнесмен останется под арестом до 13 апреля.