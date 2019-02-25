СК запустил горячую линию для жалоб бизнесменов о давлении на бизнес

Следственный комитет России готов принимать жалобы от бизнесменов на попытки контролирующих органов оказать давление. Для этого по поручению главы СК Александра Бастрыкина запущена специальная горячая линия.

«В соответствии с поручением председателя СК в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес», – рассказали 25 февраля в СК «Интерфаксу».

Чтобы подать жалобу, бизнесменам нужно позвонить по телефону 8 (495) 986-7818. Горячая линия работает с 09:00 до 18:00 с понедельника по четверг, а в пятницу и предпраздничные дни — с 09:00 до 16:45 по московскому времени.

Информацию из жалоб обещают передавать в профильное подразделение центрального аппарата Следственного комитета.

Накануне глава Генпрокуратуры Юрий Чайка рассказал, что ведомство совместно с Верховным судом подготовит для президента страны Владимира Путина доклад о случаях незаконного затягивания расследований.

Выступая с посланием к Федеральному собранию 20 февраля, Владимир Путин заявил, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков. Также он раскритиковал продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям.