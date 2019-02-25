В Общественной палате заявили об отстранении от должности начальника колонии, где Цеповяз поедал крабов

В Амурской области отстранен от должности начальник колонии, где отбывал наказание, поедая крабов, член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты России Дмитрий Носов. Он выразил недоумение, «как Цеповяз попал на условия облегченного режима».

«Мы посмотрели те помещения, в которых содержался Цеповяз и на облегченном режиме, и затем на обычном режиме. Облегченный режим я бы не назвал таким уж облегченным. За последнее время я посетил много мест принудительного содержания с общественными проверками. Так вот, смею вас заверить, что я встречал и гораздо лучшие условия», — сказал Носов, слова которого приводит 25 февраля телеканал «Дождь».

При этом в УФСИН по Амурской области журналистам не подтвердили отстранение от должности начальника ИК. «Официально начальник колонии № 3 находится в отпуске», — заявили там.

Ранее стало известно, что глава Амурского УФСИН получил дисциплинарное наказание из-за фото Цеповяза с крабами.