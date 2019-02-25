У «Кировского завода» ждут взрывотехников. Затишье продлилось два дня

Эвакуация началась в бизнес-центре «Румба» в Кировском районе Петербурга утром 25 февраля, едва сотрудники успели доехать до офисов. Одноименный торговый центр для посетителей открыться не успел.

Об эвакуации бизнес-центра в соцсетях сообщают очевидцы. «Заминировано» оказалось здание на улице Васи Алексеева неподалеку от станции метро «Кировский завод». Не открылся в десять утра и торговый центр в том же здании. Как сообщили в «Румбе», сейчас администрация ждет экстренные службы, предположительно, проверка займет около двух часов.

В комментариях пользователи предполагают, что за работу взялся лжеминер, который терроризировал город всю прошлую неделю – за семь дней эвакуировались больше двухсот тысяч человек, проверить пришлось тысячи зданий и помещений.

В минувшие выходные автор рассылки от имени президента Путина сделал перерыв.

Как ранее писала «Фонтанка», минером может оказаться школьник, который не любит Павла Дурова и увлекается компьютерными играми.